توقيف مسببي الإشكال المسلح في عكار.. هذا ما ضبط بحوزتهما

دهمت وحدة من الجيش في بلدة فنيدق - منازل مطلوبين بجرم إطلاق النار أثناء إشكال مسلح في منطقة - عكار نتيجة خلافات قديمة حول ملكية أراضٍ في المنطقة المذكورة، وأوقفت المواطنَين (ر.س.) و(خ.س.) وضبطت كمية من الأسلحة الحربية والذخائر والأعتدة العسكرية، بحسب ما أعلنت .سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين في الإشكال.