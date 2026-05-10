سلام: جُرِرنا لمواجهة بين إيران وأميركا و68 قرية تحت الاحتلال

قال رئيس الوزراء في مقابلة مع قناة العربية إن "طوى صفحة الخلافات مع ويتجه إلى ترسيخ العلاقات"، مشيراً إلى أن هدف زيارته إلى كان "رفع مستوى التعاون"، مؤكداً تحقيق "تقدّم كبير" مع سوريا ستظهر نتائجه قريباً.وأوضح سلام أنه تم الاتفاق مع الجانب السوري على "تسهيل حركة الأفراد والبضائع والربط الكهربائي"، كاشفاً عن إنشاء "مجلس أعلى للتعاون مع سوريا"، على أن يُعقد أول اجتماع له في حزيران المقبل.وفي الشأن الجنوبي، قال سلام إن لبنان طالب خلال المفاوضات بـ"أجندة واضحة للانسحاب "، مؤكداً أن الحكومة تريد "إعادة إلى قراهم ومدنهم"، وأنها تركز حالياً على "وقف الأعمال العدائية وإنهاء الحرب".وأضاف رئيس الوزراء اللبناني أن الحكومة "منفتحة على اتفاق سلام مع بعد تلبية مطالبنا"، معتبراً أن لبنان "لم يختر الحرب وتم جرّه إلى المواجهة بين وأميركا".وأشار سلام إلى أن "68 قرية لبنانية باتت تحت سيطرة إسرائيل بسبب جرّ لبنان إلى الحرب"، مضيفاً أن " باتت نسخة من غزة".