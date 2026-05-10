لبنان
سلام: جُرِرنا لمواجهة بين إيران وأميركا و68 قرية تحت الاحتلال
Lebanon 24
10-05-2026
|
16:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس الوزراء
نواف سلام
في مقابلة مع قناة العربية إن
لبنان
"طوى صفحة الخلافات مع
سوريا
ويتجه إلى ترسيخ العلاقات"، مشيراً إلى أن هدف زيارته إلى
دمشق
كان "رفع مستوى التعاون"، مؤكداً تحقيق "تقدّم كبير" مع سوريا ستظهر نتائجه قريباً.
وأوضح سلام أنه تم الاتفاق مع الجانب السوري على "تسهيل حركة الأفراد والبضائع والربط الكهربائي"، كاشفاً عن إنشاء "مجلس أعلى للتعاون مع سوريا"، على أن يُعقد أول اجتماع له في حزيران المقبل.
وفي الشأن الجنوبي، قال سلام إن لبنان طالب خلال المفاوضات بـ"أجندة واضحة للانسحاب
الإسرائيلي
"، مؤكداً أن الحكومة تريد "إعادة
النازحين
إلى قراهم ومدنهم"، وأنها تركز حالياً على "وقف الأعمال العدائية وإنهاء الحرب".
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني أن الحكومة "منفتحة على اتفاق سلام مع
إسرائيل
بعد تلبية مطالبنا"، معتبراً أن لبنان "لم يختر الحرب وتم جرّه إلى المواجهة بين
إيران
وأميركا".
وأشار سلام إلى أن "68 قرية لبنانية باتت تحت سيطرة إسرائيل بسبب جرّ لبنان إلى الحرب"، مضيفاً أن "
بنت جبيل
باتت نسخة من غزة".
