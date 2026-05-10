غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف عشرات البلدات في الجنوب والبقاع

شهدت الأراضي بتاريخ 10 أيار 2026 سلسلة واسعة من الاعتداءات التي شملت قصفاً مدفعياً وغارات جوية وعمليات تفجير، حيث تركز القصف المدفعي على بلدات صريفا، قاقعية ، برعشيت، كفردجال، يحمر الشقيف، مجدلزون، ميفدون، الفوقا، كفررمان، شويا، كفرجوز، الحنية، القليلة، وحداثا. وفي بلدة ، نفذت قوات الجيش عمليات تفجير واسعة، فيما شن الطيران المسيّر غارات استهدفت دير قانون رأس ، طريق الليمونة-المعيلة، السماعية، النبطية، الرمادية، المنصوري، قلاوي، دبعال، كفرصير، ميفدون، ومنطقة القطراني في .كما نفذ الطيران الحربي غارات مكثفة طالت عشرات المناطق، منها جبشيت، شقرا، صفد البطيخ، زبقين، زوطر الغربية، حبوش، الشرقية، وجرجوع، بالإضافة إلى غارات متعددة استهدفت صريفا، مجدل سلم، كفرصير، كفرا، وسجد، فيما سجلت بلدة حاريص تسع غارات ودير الزهراني خمس غارات، كما شملت الاستهدافات كفرجوز، بين دبين وبلاط، عين المزراب-تبنين، ويحمر الشقيف.