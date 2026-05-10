لبنان

غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف عشرات البلدات في الجنوب والبقاع

Lebanon 24
10-05-2026 | 17:01
شهدت الأراضي اللبنانية بتاريخ 10 أيار 2026 سلسلة واسعة من الاعتداءات الإسرائيلية التي شملت قصفاً مدفعياً وغارات جوية وعمليات تفجير، حيث تركز القصف المدفعي على بلدات صريفا، قاقعية الجسر، برعشيت، كفردجال، يحمر الشقيف، مجدلزون، ميفدون، النبطية الفوقا، كفررمان، شويا، كفرجوز، الحنية، القليلة، وحداثا. وفي بلدة الخيام، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير واسعة، فيما شن الطيران المسيّر غارات استهدفت دير قانون رأس العين، طريق الليمونة-المعيلة، السماعية، النبطية، الرمادية، المنصوري، قلاوي، دبعال، كفرصير، ميفدون، ومنطقة القطراني في البقاع الغربي.
كما نفذ الطيران الحربي غارات مكثفة طالت عشرات المناطق، منها جبشيت، شقرا، صفد البطيخ، زبقين، زوطر الغربية، حبوش، الشرقية، وجرجوع، بالإضافة إلى غارات متعددة استهدفت صريفا، مجدل سلم، كفرصير، كفرا، وسجد، فيما سجلت بلدة حاريص تسع غارات ودير الزهراني خمس غارات، كما شملت الاستهدافات كفرجوز، بين دبين وبلاط، عين المزراب-تبنين، ويحمر الشقيف.
