تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

العفو العام :تشريع للإفلات من العقاب أم عدالة استثنائية؟

Lebanon 24
10-05-2026 | 22:48
A-
A+
العفو العام :تشريع للإفلات من العقاب أم عدالة استثنائية؟
العفو العام :تشريع للإفلات من العقاب أم عدالة استثنائية؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب البروفيسور طوني عطاالله في"الجمهورية":إن أخطر ما في التوقيت الحالي ليس فقط مضمون المشروع، بل الظرف الذي يُطرح فيه. في ظل حالة الفوضى والاهتزاز المؤسساتي في الدولة يصبح «تمرير» قوانين بهذا الحجم أقرب إلى استغلال ظرف استثنائي لفرض تسويات سياسية وقضائية لا يمكن «تمريرها» في ظروف طبيعية.
أصاب النائب جميل السيد حين اعتبر أن البحث في العفو يجري في «ظرف غير ملائم»، لأن الدول التي تحترم مفهوم العدالة لا تُعيد صياغة علاقتها بالجريمة والعقاب تحت ضغط الانهيار والاضطراب الأمني. صحيح أن أزمة السجون اللبنانية كارثية، وأن مئات الموقوفين ينتظرون محاكماتهم منذ سنوات، في انتهاك صارخ لمبدأ المحاكمة ضمن مهلة معقولة، لكنَّ العلاج الطبيعي لهذا الخلل لا يكون بإلغاء الجرائم أو شطب الأحكام، بل بإصلاح القضاء، وتسريع المحاكمات، وتأمين الإمكانات البشرية واللوجستية للمحاكم والسجون. العفو العام ليس إصلاحاً للعدالة، بل اعتراف ضمني بالفشل في إدارة العدالة، وما يُطرح في غاية الخطورة، تسوية تُخرج المدانين بالعمالة وبالإرهاب وبجرائم المخدرات، وتتخذ المساومة أبعاداً طائفية إذ تُجمَع كل هذه الجرائم في صفقة واحدة! ليس المطلوب رفض أي معالجة إنسانية لأوضاع السجون أو للموقوفين الذين طال انتظارهم للمحاكمة، بل المطلوب التمييز بين العدالة والإلغاء السياسي للعدالة. يمكن للمجلس النيابي أن يناقش تخفيض بعض العقوبات، أو توسيع الإفراج المشروط، أو وضع آليات استثنائية لتسريع المحاكمات، لكن العفو العام الشامل في ظل الظروف الحالية، ولاسيما مسار استعادة الدولة يشكل رسالة خطيرة بالعجز عن تطبيق القانون، وإن المساومات أقوى من العدالة. ما يحتاجه مجلس النواب اليوم جلسة حاسمة، لأن المسؤولية الوطنية والدستورية تبدو مضاعفة. المجلس النيابي لا يملك فقط سلطة التشريع، بل مسؤولية حماية فكرة الدولة نفسها.
Advertisement
والدولة لا تقوم إذا تحوّل العفو من استثناء دستوري محدود ومقيّد إلى أداة دورية لمحو الجرائم وتعطيل المحاسبة. ففي الدول التي تسقط فيها هيبة العدالة، يتحوّل العفو فيها إلى بوابة لتكرار العنف والانهيار
مواضيع ذات صلة
باسيل: مع العفو عن بعض المسجونين ورفض الإفلات من العقاب
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 10:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر عن ملف العفو العام: لا استقرار من دون عدالة ولا عدالة من دون قرار
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 10:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي سوسان عن العفو العام: الموقوفون يحتاجون الى نظرة عدالة
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 10:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب: قانون العفو العام في أمتاره الأخيرة والعدالة هي المطلب
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 10:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية

العقوبات

الجمهوري

جمهورية

الدستور

القضاء

البشري

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
00:51 | 2026-05-11
Lebanon24
03:39 | 2026-05-11
Lebanon24
03:38 | 2026-05-11
Lebanon24
03:30 | 2026-05-11
Lebanon24
03:14 | 2026-05-11
Lebanon24
03:09 | 2026-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24