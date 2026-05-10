بالصورة.. مقتل جندي إسرائيلي خلال اشتباكات قرب الحدود مع لبنان

أعلن الجيش مقتل الرقيب أول في الاحتياط ألكسندر غلوبانيوف (47 عامًا)، خلال اشتباكات قرب الحدود مع .وذكر الجيش أن غلوبانيوف، المنحدر من مدينة بيتاح تكفا، كان يشغل منصب سائق معدات ثقيلة في كتيبة النقل 6924 التابعة لمركز النقل العسكري.وأشار البيان إلى أن عائلة القتيل أُبلغت بالنبأ، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي "يشارك العائلة حزنها وسيواصل مرافقتها ودعمها".