شهداء وجرحى.. موجة غارات إسرائيلية عنيفة على الجنوب والبقاع

في خرقٍ واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، شنّ العدو سلسلة غارات مكثّفة ومتتالية على عددٍ كبير من البلدات والقرى .

وأغار العدو الإسرائيلي على البلدات التالية: غارتان على كفرمان، أربع غارات على تول، كفرصير، عبا، قلاوية، ثلاث غارات على الشقيف، وارنون (قضاء النبطية)، غارة على كفرتبنيت، الفوقا، غارة على ميفدون، وغارتان على شوكين.

وفي حصيلة أولية لغارة عبا، تم تسجيل 4 جرحى، 3 منهم حالتهم طفيفة وحالة واحدة حرجة، إضافة إلى شهيدين لا يزال يتم التعرف إليهما.

وأفادت مندوبة " " أنّ مسيّرة إسرائيلية استهدفت شخصين من آل في بلدة حاريص في ، ما أدى إلى إصابتهما، وقد تم نقلهما إلى مستشفى تبنين الحكومي.