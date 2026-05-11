أسلحة صيد لمواجهة مسيّرات "حزب الله"

قال مصدر أمني وخبير في الشؤون العسكرية ان تقارير أجنبية أكدت طلب الجيش من مصانع أسلحة صيد في إحدى تعديل حوالى ألف بندقية صيد عادية، لتصبح أكثر فاعلية، كونها السلاح الأنسب من أجل اصطياد مسيّرات التي تحلق على علو منخفض وببطء، ما يجعل إسقاطها سهلاً عبر البنادق التقليدية، ولكن باستخدام نوع خاص من الخرطوش بعيار 80 ملمترا ، مع انفلاش للخردق بقطر دائري يصل إلى متر، ما يسهّل إصابة هذه المسيّرات فور رصدها.ولفت المصدر إلى أنه، وعلى الرغم من فاعلية هذا السلاح التقليدي بنسبة تصل إلى 80 في المئة، فإن عامل المباغتة في وصول هذه المسيّرات إلى أهدافها يحدّ من فاعلية هذه البنادق.