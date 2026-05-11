بلدية بنت جبيل: البلديات مؤسسات مدنية بحتة دورها إنمائي

وأشارت الى أن "بلدية بنت ، كما سائر البلديات في الجنوب، كانت ولا تزال همّها الأول والأخير خدمة الأهالي، وتلبية حاجاتهم الإنمائية والاجتماعية، والعمل على تحسين البنى التحتية وتطوير المشاريع التنموية التي تخدم المواطنين"، مؤكدة أن "البلديات هي مؤسسات مدنية بحتة، دورها إنمائي وخدماتي، ولا علاقة لها بأي نشاط عسكري أو أمني".وحمّلت " التي أعدّت هذا التقرير كامل المسؤولية عمّا قد ينجم عنه من استهدافات أو تهديدات تطال البلديات ورؤسائها"، معتبرة أن "هذا النوع من التقارير يرقى إلى مستوى التحريض العلني على أمن واستقراره".وأكدت أنها "ستواصل القيام بواجباتها تجاه أهلها بصرف النظر عن هذه الافتراءات"، ودعت " كافة إلى تحرّي الدقة والموضوعية، والابتعاد عن نشر الأكاذيب التي تخدم أجندات مشبوهة وتعرّض حياة الناس ومؤسساتهم للخطر" ، محتفظة "بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بحق الجهة التي نشرت هذا التقرير"، وطالبت بنشر هذا البيان في ذات المكان الذي نُشر فيه الفيديو تحت عنوان "حق الرد"، التزامًا بالقوانين والأعراف الإعلامية".