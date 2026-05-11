تطمينات ورسائل ايرانية

تتحدث أوساط سياسية مطلعة عن رسائل إيرانية متتالية وصلت في الفترة الأخيرة إلى "الثنائي الشيعي
" تؤكد أن طهران
لن توافق على أي تسوية إقليمية أو سياسية، مهما حملت من إغراءات أو مكاسب، إذا لم تتضمن وقفاً لإطلاق النار في لبنان
.
وبحسب المعلومات، فإن هذا الموقف لا يُطرح في إطار المناورة السياسية بل كقرار ثابت وحاسم صادر عن خامنئي
شخصياً.
وتشير المعطيات إلى أن إيران
تعتبر أن أي اتفاق يتجاوز الساحة اللبنانية
سيُفقدها جزءاً أساسياً من أوراق القوة في المنطقة، لذلك تربط بشكل واضح بين مسار التهدئة في لبنان وأي تفاهمات أوسع في المنطقة.