تطمينات ورسائل ايرانية

تتحدث أوساط سياسية مطلعة عن رسائل إيرانية متتالية وصلت في الفترة الأخيرة إلى " " تؤكد أن لن توافق على أي تسوية إقليمية أو سياسية، مهما حملت من إغراءات أو مكاسب، إذا لم تتضمن وقفاً لإطلاق النار في .وبحسب المعلومات، فإن هذا الموقف لا يُطرح في إطار المناورة السياسية بل كقرار ثابت وحاسم صادر عن شخصياً.وتشير المعطيات إلى أن تعتبر أن أي اتفاق يتجاوز الساحة سيُفقدها جزءاً أساسياً من أوراق القوة في المنطقة، لذلك تربط بشكل واضح بين مسار التهدئة في لبنان وأي تفاهمات أوسع في المنطقة.