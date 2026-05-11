عون و" الحزب": هل انتهت القطيعة؟

بدأت في العلن والكواليس السياسية تظهر مؤشرات متزايدة توحي بأن القطيعة بين رئيس الجمهورية وحزب الله تتجه تدريجياً نحو التراجع بعد مرحلة من البرودة السياسية والتباعد الحاد.وبحسب معطيات متقاطعة، فإن قنوات التواصل لم تنقطع بالكامل خلال الفترة الماضية، إلا أن المرحلة المقبلة قد تشهد تطويراً أكبر في مستوى التنسيق والاتصالات بين الطرفين، خصوصاً في ظل الحاجة إلى إدارة ملفات داخلية حساسة تتطلب قدراً من التفاهم السياسي.وتشير الأجواء إلى أن المرحلة المقبلة قد تحمل لقاءات أو رسائل إيجابية من شأنها تخفيف التوتر وإعادة فتح باب التواصل بشكل أوسع بين الجانبين.