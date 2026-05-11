عريضة قيد التحضير ضد النقيب

قال مصدر نقابي إن هناك عريضة قيد التحضير وسيوقّع عليها عدد كبير من الزملاء المنتمين إلى إحدى أبرز نقابات المهن الحرّة في ، وذلك اعتراضاً على تفرّغ النقيب بشكل شبه كامل للعمل السياسي على حساب الاهتمام بالنقابة وشؤون المهنة ومشاكلها، وانصرافه اليومي إلى جولات سياسية منظّمة، وكأنّه يؤسّس لمسار سياسي بعد انتهاء ولايته.وأشار المصدر إلى أنّ النقابة لها باع طويل في ، وهذا نهج تاريخي معروف، لكن في المقابل ليس من الصحي إدخال النقابة في الزواريب السياسية الضيّقة على حساب المهنة وتطويرها ومعالجة مشاكلها.ومن هذا المنطلق، ستكون العريضة واضحة لناحية المطالبة المباشرة بالاهتمام بالنقابة وتخصيص الجزء الأكبر من يوميات النقيب لها، على أن يصدر أي موقف وطني، عند الضرورة، ببيان بعد اجتماع ، على غرار ما تقوم به باقي النقابات، وألّا تتحوّل النقابة إلى منصة أو موقع انطلاق لأهداف سياسية أو طموحات وزارية ونيابية.