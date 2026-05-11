تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اللواء إبراهيم نفى علاقته بمحامية تدافع عن متهمين بالعمالة: الحملات ضدي محاولات يائسة لتشويه سمعتي

Lebanon 24
11-05-2026 | 02:03
A-
A+
اللواء إبراهيم نفى علاقته بمحامية تدافع عن متهمين بالعمالة: الحملات ضدي محاولات يائسة لتشويه سمعتي
اللواء إبراهيم نفى علاقته بمحامية تدافع عن متهمين بالعمالة: الحملات ضدي محاولات يائسة لتشويه سمعتي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال اللواء عباس إبراهيم في بيان:" تتعمّد في الآونة الأخيرة بعض الصفحات الصفراء والمنصات الإعلامية المشبوهة، المعروفة بخلفياتها السياسية وتمويلها وأجنداتها التحريضية، ترويج أخبار مفبركة وافتراءات رخيصة تزعم وجود علاقة بين اللواء عباس إبراهيم ومحامية لبنانية – أميركية تتولى الدفاع عن أحد العملاء المتورطين بملفات خطيرة ارتبطت بالاعتداء على أبناء الجنوب والتعامل مع العدو
Advertisement



واكد" بشكل قاطع وواضح أنّ هذه الادعاءات عارية تماماً من الصحة، وأنه لا يعرف هذه السيدة، ولم يلتقِ بها يوماً، ولا يشرفه أن يُزجّ اسمه إلى جانب أي شخص اختار أن يضع نفسه في موقع الدفاع عن العملاء والمتعاملين مع العدو، أياً كانت الذرائع أو العناوين التي يتم الاختباء خلفها".



كنا اكد  أنّ" ملف العمالة كان وسيبقى بالنسبة إليه خطاً أحمر لا مساومة فيه، وهو الذي كان خلال توليه مسؤولياته الوطنية والأمنية في مقدمة المواجهة ضد شبكات العملاء وكل من يعبث بأمن اللبنانيين وكرامتهم وسيادة وطنهم، ولم يتهاون يوماً مع أي تواصل أو ارتباط بالعدو الإسرائيلي".



واعتبر أنّ" الدفاع عن العملاء أو تلميع صورتهم أو محاولة تبرير أفعالهم، لا يختلف في خطورته الوطنية والأخلاقية عن الفعل نفسه، وهو أمر يتناقض بالكامل مع مبادئه وقناعاته ومسيرته الوطنية المعروفة".



وشدد على إنّ" هذه الحملات الممنهجة، بما تتضمنه من أكاذيب وافتراءات، ليست سوى محاولة يائسة لتضليل الرأي العام والنيل من تاريخ اللواء عباس إبراهيم وسمعته الوطنية، بعدما عجز أصحابها عن مواجهة الحقائق".



وختم مهيبا بوسائل الإعلام والرأي العام" عدم الانجرار خلف الأخبار الملفقة"، مؤكداً "احتفاظه الكامل بحقه باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يشارك في نشر أو ترويج هذه الادعاءات الكاذبة والمسيئة".
مواضيع ذات صلة
ميلانيا ترامب: يجب أن تنتهي اليوم الأكاذيب التي تربطني بإبستين وهذه الادعاءات تشوه سمعتي
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 10:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الخطة الزائفة التي نُشرت هدفها تشويه سمعة المشاركين في عملية السلام
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 10:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ردا على بيان وزارة الخارجية السورية.. حزب الله: هناك محاولة مبرمجة لتشويه صورة المقاومة
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 10:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: المحكمة تلغي اليوم الاستماع لشهادة نتنياهو في قضايا الفساد المتهم بها بعد تقديم محاميه طلبا بذلك لأسباب أمنية
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 10:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24

اللواء عباس إبراهيم

اللواء إبراهيم

وسائل الإعلام

اللواء عباس

الإسرائيلي

إسرائيل

الصفرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
00:51 | 2026-05-11
Lebanon24
03:39 | 2026-05-11
Lebanon24
03:38 | 2026-05-11
Lebanon24
03:30 | 2026-05-11
Lebanon24
03:14 | 2026-05-11
Lebanon24
03:09 | 2026-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24