اللواء إبراهيم نفى علاقته بمحامية تدافع عن متهمين بالعمالة: الحملات ضدي محاولات يائسة لتشويه سمعتي

قال في بيان:" تتعمّد في الآونة الأخيرة بعض الصفحات الصفراء والمنصات الإعلامية المشبوهة، المعروفة بخلفياتها السياسية وتمويلها وأجنداتها التحريضية، ترويج مفبركة وافتراءات رخيصة تزعم وجود علاقة بين اللواء ومحامية لبنانية – أميركية تتولى الدفاع عن أحد العملاء المتورطين بملفات خطيرة ارتبطت بالاعتداء على أبناء الجنوب والتعامل مع العدوواكد" بشكل قاطع وواضح أنّ هذه الادعاءات عارية تماماً من الصحة، وأنه لا يعرف هذه السيدة، ولم يلتقِ بها يوماً، ولا يشرفه أن يُزجّ اسمه إلى جانب أي شخص اختار أن يضع نفسه في موقع الدفاع عن العملاء والمتعاملين مع العدو، أياً كانت الذرائع أو العناوين التي يتم الاختباء خلفها".كنا اكد أنّ" ملف العمالة كان وسيبقى بالنسبة إليه خطاً أحمر لا مساومة فيه، وهو الذي كان خلال توليه مسؤولياته الوطنية والأمنية في مقدمة المواجهة ضد شبكات العملاء وكل من يعبث بأمن اللبنانيين وكرامتهم وسيادة وطنهم، ولم يتهاون يوماً مع أي تواصل أو ارتباط بالعدو ".واعتبر أنّ" الدفاع عن العملاء أو تلميع صورتهم أو محاولة تبرير أفعالهم، لا يختلف في خطورته الوطنية والأخلاقية عن الفعل نفسه، وهو أمر يتناقض بالكامل مع مبادئه وقناعاته ومسيرته الوطنية المعروفة".وشدد على إنّ" هذه الحملات الممنهجة، بما تتضمنه من أكاذيب وافتراءات، ليست سوى محاولة يائسة لتضليل الرأي العام والنيل من تاريخ إبراهيم وسمعته الوطنية، بعدما عجز أصحابها عن مواجهة الحقائق".وختم مهيبا بوسائل الإعلام والرأي العام" عدم الانجرار خلف الأخبار الملفقة"، مؤكداً "احتفاظه الكامل بحقه باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يشارك في نشر أو ترويج هذه الادعاءات الكاذبة والمسيئة".