في الشويفات.. قوى الامن توقف مطلوبا بجرم السرقة

أعلنت المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي أنه وفي إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها، وبناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء في وحدة حول وجود شخص في محلة يُشتبه بقيامه بعمليات سرقة دراجات آلية برفقة آخرين في المحلة المذكورة.وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، توجهت دورية من المفرزة إلى المكان المحدد، حيث نفذت عملية أمنية نوعية أسفرت عن توقيف أحد الأشخاص في محلة الشويفات، ويدعى:ح. ح. (مواليد عام 2001، سوري) وهو مطلوب بجرم سرقةباستماعه، اعترف بمشاركته مع آخرين في تنفيذ عملية سرقة دراجة آلية بتاريخ 27-04-2026، من محلة الشويفات – ، حيث جرى سرقة دراجة نوع سويت 2025 لون فضي، وتم نقلها إلى حارة حريك داخل محلّ لبيع الدرّاجات الآليّة.كما تبيّن تورّطه في سرقة دراجة أخرى من المحلة ذاتها، نوع ZR لون أسود، إضافة إلى تسجيل عمليات سرقة أخرى في التاريخ ذاته من المحلة عينها، طالت دراجات آلية متعددة.أُودع الموقوف لدى الفصيلة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المُختصّ، فيما العمل مستمرّ لتوقيف سائر المتورطين.