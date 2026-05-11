لبنان

في الشويفات.. قوى الامن توقف مطلوبا بجرم السرقة

Lebanon 24
11-05-2026 | 03:38
في الشويفات.. قوى الامن توقف مطلوبا بجرم السرقة
أعلنت المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي أنه وفي إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها، وبناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول وجود شخص في محلة الشويفات يُشتبه بقيامه بعمليات سرقة دراجات آلية برفقة آخرين في المحلة المذكورة.
وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، توجهت دورية من المفرزة إلى المكان المحدد، حيث نفذت عملية أمنية نوعية أسفرت عن توقيف أحد الأشخاص في محلة الشويفات، ويدعى:

ح. ح. (مواليد عام 2001، سوري) وهو مطلوب بجرم سرقة
باستماعه، اعترف بمشاركته مع آخرين في تنفيذ عملية سرقة دراجة آلية بتاريخ 27-04-2026، من محلة الشويفات – العمروسية، حيث جرى سرقة دراجة نوع سويت 2025 لون فضي، وتم نقلها إلى حارة حريك داخل محلّ لبيع الدرّاجات الآليّة.

كما تبيّن تورّطه في سرقة دراجة أخرى من المحلة ذاتها، نوع ZR لون أسود، إضافة إلى تسجيل عمليات سرقة أخرى في التاريخ ذاته من المحلة عينها، طالت دراجات آلية متعددة.

أُودع الموقوف لدى الفصيلة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المُختصّ، فيما العمل مستمرّ لتوقيف سائر المتورطين.
