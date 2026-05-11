قليل الغيوم والحرارة فوق معدلاتها.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

-الحال العامة:طقس ربيعي مستقر ودافىء نسبيا يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18و27، بين 15 و 25، وزحلة بين 13 و 27 درجة.الإثنين:قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجا بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع ضباب فوق الجبال المتوسطة الارتفاع.الثلثاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال و في الداخل بحيث تتخطى المعدلات الموسمية ( بين 3 و 4 درجات) و رياح ناشطة أحيانا مع بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.الأربعاء:قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تعود إلى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا و يستمر تكون الضباب المحلي على المرتفعات.الخميس:قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل فوق الجبال و في الداخل مع رياح ناشطة أحيانا.-الحرارة على الساحل من 18 الى 29 درجة، فوق الجبال من 12 الى 26 درجة، في الداخل من 14الى 30 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية صباحا متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 10 و 25 كم/س.-الانقشاع: جيد.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 90%-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.-ساعة : 5,40-ساعة غروب الشمس: 19,29