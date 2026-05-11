لبنان

قليل الغيوم والحرارة فوق معدلاتها.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

11-05-2026 | 03:39
قليل الغيوم والحرارة فوق معدلاتها.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال و في الداخل بحيث تتخطى المعدلات الموسمية ( بين 3 و 4 درجات) و رياح ناشطة أحيانا مع بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.
وجاء في النشرة الآتي:

 -الحال العامة:  

طقس ربيعي مستقر ودافىء نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار بيروت بين 18و27، طرابلس بين 15 و 25، وزحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:  

قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجا بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع ضباب فوق الجبال المتوسطة الارتفاع.

الثلثاء:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال و في الداخل بحيث تتخطى المعدلات الموسمية ( بين 3 و 4 درجات) و رياح ناشطة أحيانا مع بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.

الأربعاء:  

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تعود إلى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا و يستمر تكون الضباب المحلي على المرتفعات.

الخميس:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل فوق الجبال و في الداخل مع رياح ناشطة أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 29 درجة، فوق الجبال من 12 الى 26 درجة، في الداخل من 14الى 30 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية صباحا متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 90%

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,40

-ساعة غروب الشمس: 19,29
