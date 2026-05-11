مسيّرات "حزب الله" تنشر الرعب.. حيلة يستخدمها الجيش الإسرائيلي للتضليل (صورة)

ولتفادي إصابة جنود الجيش بالمسيّرات المفخّخة في جنوب ، عمد الجيش إلى "تضليل" عناصر الحزب، إذ رصد موقع " بدون رقابة" الاسرائيلي استخدام الجنود الإسرائيليين "دمى" بزيٍّ عسكريّ في جنوب لبنان وذلك بهدف "خداع منظومات الرصد والمسيرات التابعة لحزب الله".في السياق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "في حزيران الماضي، هاجم الجيش الإسرائيلي عدداً كبيراً من ورش تصنيع الطائرات المسيّرة في لبنان، وقد تلقّى عناصر حزب الله القادرين على تشغيل المسيّرات المفخخة تدريباتهم خلال وقف إطلاق النار السابق بين تشرين الثاني 2024 وآذار 2026".، قال ضابط إسرائيلي رفيع لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "نبذل جهوداً تكنولوجية واستخباراتية لتحديد مواقع مشغّلي المسيّرات المفخخة واستهدافهم".كما أفاد عن "مقتل 10 من عناصر حزب الله حتى الآن من أصل 100 يعملون على إطلاق المسيّرات المفخّخة نحو إسرائيل".