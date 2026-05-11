|
لبنان
مسيّرات "حزب الله" تنشر الرعب.. حيلة يستخدمها الجيش الإسرائيلي للتضليل (صورة)
Lebanon 24
11-05-2026
|
04:03
لا تزال المسيّرات المفخخة التابعة لـ"
حزب الله
" تشكّل تهديدًا بارزًا للقوات
الإسرائيلية
المتوغلة في
جنوب لبنان
، وكذلك لسكان شمال
إسرائيل
، في وقت أشارت
إذاعة الجيش الإسرائيلي
إلى أنّ "حزب الله" طوّر قدراته في هذا المجال بعد وقف إطلاق النار في الحرب السابقة عام 2024.
ولتفادي إصابة جنود الجيش
الإسرائيلي
بالمسيّرات المفخّخة في جنوب
لبنان
، عمد الجيش إلى "تضليل" عناصر الحزب، إذ رصد موقع "
أخبار
بدون رقابة" الاسرائيلي استخدام الجنود الإسرائيليين "دمى" بزيٍّ عسكريّ في جنوب لبنان وذلك بهدف "خداع منظومات الرصد والمسيرات التابعة لحزب الله".
في السياق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "في حزيران الماضي، هاجم الجيش الإسرائيلي عدداً كبيراً من ورش تصنيع الطائرات المسيّرة في لبنان، وقد تلقّى عناصر حزب الله القادرين على تشغيل المسيّرات المفخخة تدريباتهم خلال وقف إطلاق النار السابق بين تشرين الثاني 2024 وآذار 2026".
من جهته
، قال ضابط إسرائيلي رفيع لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "نبذل جهوداً تكنولوجية واستخباراتية لتحديد مواقع مشغّلي المسيّرات المفخخة واستهدافهم".
كما أفاد عن "مقتل 10 من عناصر حزب الله حتى الآن من أصل 100 يعملون على إطلاق المسيّرات المفخّخة نحو إسرائيل".
