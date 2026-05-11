تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الرئيس عون: للضغط على اسرائيل لوقف إطلاق النار
Lebanon 24
11-05-2026
|
04:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات وزارية ودبلوماسية وإدارية.
وزير الداخلية
والبلديات
Advertisement
وزاريا، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار الأوضاع الامنية في البلاد والإجراءات المتخذة على صعيد
وزارة الداخلية
والأجهزة التابعة لها للمحافظة على الامن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين وتطوير عمل الوزارة.
السفير
الاميركي
دبلوماسيا، عرض
الرئيس عون
مع السفير الاميركي ميشال عيسى آخر التطورات المتعلقة بالاجتماع الثالث اللبناني الاميركي
الإسرائيلي
في الاسبوع الجاري في
واشنطن
. وشدد امامه على ضرورة الضغط على اسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها.
اجتماع الهيئات الرقابية
الى ذلك، رأس الرئيس عون اجتماعاً ضم رؤساء الهيئات الرقابية: رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه، رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس، وذلك في حضور
المدير العام
لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.
وتم خلال الاجتماع عرض عمل الهيئات الرقابية والصعوبات التي تواجهها نتيجة الظروف الراهنة. كما عُرضت اقتراحات لتطوير العمل وتفعيله في اتجاهات مختلفة. وشدد الرئيس عون على اهمية عمل الهيئات الرقابية كونها العمود الفقري لدولة القانون، معتبراً انه على رغم الظروف التي تمر بها البلاد فإن على الهيئات الرقابية ان تواصل القيام بمسؤوليتها لا سيما وأنها تتمتع باستقلالية ويفترض ان تعمل من دون تمييز وتنسق في ما بينها خصوصاً ان الرقابة ليست عقبة امام العمل الاداري بل هي ضمانة لصحة هذا العمل واستمراريته.
واعتبر الرئيس عون ان استعادة ثقة المواطن بالدولة تمر حتماً عبر الاثبات ان المؤسسات الرقابية تعمل وتنتج وتحاسب، مؤكداً على متابعته شخصياً لعمل الهيئات الرقابية بالتنسيق مع رئيس الحكومة وتأمين ما تعوزه من امكانات لتمكينها من الاستمرار في عملها.
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
واطلع الرئيس عون من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي على عمل الضمان في هذه المرحلة والتعاون مع المؤسسات الاستشفائية وتعزيز الخدمات للمضمونين.
مواضيع ذات صلة
منسى يستقبل رئيس أركان الدفاع الإيطالي: للضغط على إسرائيل لوقف النار
Lebanon 24
منسى يستقبل رئيس أركان الدفاع الإيطالي: للضغط على إسرائيل لوقف النار
11/05/2026 15:13:11
11/05/2026 15:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: المفاوضات الثنائية سيتولاها لبنان وترامب تدخل لدى إسرائيل لوقف اطلاق النار
Lebanon 24
عون: المفاوضات الثنائية سيتولاها لبنان وترامب تدخل لدى إسرائيل لوقف اطلاق النار
11/05/2026 15:13:11
11/05/2026 15:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: طرح وقف اطلاق النار مع إسرائيل والبدء بمفاوضات مباشرة معها بدأ يتفاعل ايجاباً
Lebanon 24
الرئيس عون: طرح وقف اطلاق النار مع إسرائيل والبدء بمفاوضات مباشرة معها بدأ يتفاعل ايجاباً
11/05/2026 15:13:11
11/05/2026 15:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عون اطّلع من كرم على نتائج الاتصالات الجارية لوقف اطلاق النار
Lebanon 24
عون اطّلع من كرم على نتائج الاتصالات الجارية لوقف اطلاق النار
11/05/2026 15:13:11
11/05/2026 15:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الداخلية
وزير الداخلية
المدير العام
الرئيس عون
الإسرائيلي
الجمهوري
رئيس عون
الاميركي
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيليّ: 2869 شهيداً
Lebanon 24
الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيليّ: 2869 شهيداً
08:10 | 2026-05-11
11/05/2026 08:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
القاضي الحاج واصل استقبال المهنئين في دارته في عانوت
Lebanon 24
القاضي الحاج واصل استقبال المهنئين في دارته في عانوت
08:06 | 2026-05-11
11/05/2026 08:06:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل "عاجرة" أمام مسيّرات "حزب الله": لا نملك حلّاً لها
Lebanon 24
إسرائيل "عاجرة" أمام مسيّرات "حزب الله": لا نملك حلّاً لها
07:54 | 2026-05-11
11/05/2026 07:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في جنوب لبنان.. إصابة 3 جنود إسرائيليين جراء انفجار مسيّرة
Lebanon 24
في جنوب لبنان.. إصابة 3 جنود إسرائيليين جراء انفجار مسيّرة
07:51 | 2026-05-11
11/05/2026 07:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
للسائقين في بيروت.. إجراءات أمنية مشددة
Lebanon 24
للسائقين في بيروت.. إجراءات أمنية مشددة
07:46 | 2026-05-11
11/05/2026 07:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سيناريوهات انتهاء الحرب: الوقت يحدد المنتصر
Lebanon 24
سيناريوهات انتهاء الحرب: الوقت يحدد المنتصر
10:00 | 2026-05-10
10/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل السلام بين لبنان وإسرائيل قريب؟ تقريرٌ من تل أبيب يُجيب
Lebanon 24
هل السلام بين لبنان وإسرائيل قريب؟ تقريرٌ من تل أبيب يُجيب
15:00 | 2026-05-10
10/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
Lebanon 24
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
06:02 | 2026-05-11
11/05/2026 06:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب بلا قواعد".. تقرير يتحدث عن الأعمال التخريبية لإسرائيل في لبنان
Lebanon 24
"حرب بلا قواعد".. تقرير يتحدث عن الأعمال التخريبية لإسرائيل في لبنان
11:00 | 2026-05-10
10/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون العفو العام بين التسوية والانقسام… اختبار جديد للطبقة السياسية
Lebanon 24
قانون العفو العام بين التسوية والانقسام… اختبار جديد للطبقة السياسية
02:00 | 2026-05-11
11/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:10 | 2026-05-11
الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيليّ: 2869 شهيداً
08:06 | 2026-05-11
القاضي الحاج واصل استقبال المهنئين في دارته في عانوت
07:54 | 2026-05-11
إسرائيل "عاجرة" أمام مسيّرات "حزب الله": لا نملك حلّاً لها
07:51 | 2026-05-11
في جنوب لبنان.. إصابة 3 جنود إسرائيليين جراء انفجار مسيّرة
07:46 | 2026-05-11
للسائقين في بيروت.. إجراءات أمنية مشددة
07:46 | 2026-05-11
بالفيديو... الغارات مستمرّة ومعلومات عن إستشهاد 3 أشخاص في زبدين
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
11/05/2026 15:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
11/05/2026 15:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
11/05/2026 15:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24