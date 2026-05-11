لبنان

الرئيس عون: للضغط على اسرائيل لوقف إطلاق النار

Lebanon 24
11-05-2026 | 04:59
الرئيس عون: للضغط على اسرائيل لوقف إطلاق النار
الرئيس عون: للضغط على اسرائيل لوقف إطلاق النار photos 0
شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات وزارية ودبلوماسية وإدارية.
وزير الداخلية والبلديات
وزاريا، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار الأوضاع الامنية  في البلاد والإجراءات المتخذة على صعيد وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها للمحافظة على الامن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين وتطوير عمل الوزارة.

السفير الاميركي
دبلوماسيا، عرض الرئيس عون مع السفير الاميركي ميشال عيسى آخر التطورات المتعلقة بالاجتماع الثالث اللبناني الاميركي الإسرائيلي في الاسبوع الجاري  في واشنطن. وشدد امامه على ضرورة الضغط على اسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها.
اجتماع الهيئات الرقابية
الى ذلك، رأس الرئيس عون اجتماعاً ضم رؤساء الهيئات الرقابية: رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه، رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس، وذلك في حضور المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.
وتم خلال الاجتماع عرض عمل الهيئات الرقابية والصعوبات التي تواجهها نتيجة الظروف الراهنة. كما عُرضت اقتراحات لتطوير العمل وتفعيله في اتجاهات مختلفة. وشدد الرئيس عون على اهمية عمل الهيئات الرقابية كونها العمود الفقري لدولة القانون، معتبراً انه على رغم الظروف التي تمر بها البلاد فإن على الهيئات الرقابية ان تواصل القيام بمسؤوليتها لا سيما وأنها تتمتع باستقلالية ويفترض ان تعمل من دون تمييز وتنسق في ما بينها خصوصاً ان الرقابة ليست عقبة امام العمل الاداري بل هي ضمانة لصحة هذا العمل واستمراريته.
واعتبر الرئيس عون ان استعادة ثقة المواطن بالدولة تمر حتماً عبر الاثبات ان المؤسسات الرقابية تعمل وتنتج وتحاسب، مؤكداً على متابعته شخصياً لعمل الهيئات الرقابية بالتنسيق مع رئيس الحكومة وتأمين ما تعوزه من امكانات لتمكينها من الاستمرار في عملها.
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
واطلع الرئيس عون من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي على عمل الضمان في هذه المرحلة والتعاون مع المؤسسات الاستشفائية وتعزيز الخدمات للمضمونين.
 
 
منسى يستقبل رئيس أركان الدفاع الإيطالي: للضغط على إسرائيل لوقف النار
عون: المفاوضات الثنائية سيتولاها لبنان وترامب تدخل لدى إسرائيل لوقف اطلاق النار
الرئيس عون: طرح وقف اطلاق النار مع إسرائيل والبدء بمفاوضات مباشرة معها بدأ يتفاعل ايجاباً
عون اطّلع من كرم على نتائج الاتصالات الجارية لوقف اطلاق النار
