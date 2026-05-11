دريان عرض التطورات مع منيمنة ووفد "حركة شباب لبنان" و "هيئة الطوارئ المدنية"

Advertisement

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الفتوى، النائب إبراهيم منيمنة وبحث معه في الأوضاع العامة.كما استقبل وفداً مشتركاً من "حركة شباب " و "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" برئاسة صليبا الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا اليوم بزيارة صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية حيث جرى عرض للأوضاع العامة والشؤون الراهنة ، وبخاصة قانون العفو العام والجو الذي يرافق مناقشته في اللجان المشتركة في المجلس النيابي".وتابع:"يهمنا من هذه الدار الوطنية الجامعة ان نؤكد رفضنا وادانتنا الإساءات التي تعرض لها المفتي دريان والبطريرك وكل أصحاب المقامات الروحية في البلاد، وندعو الجميع الى الوعي في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد والحرص على الابتعاد عن كل ما يثير النعرات بين اللبنانيين".واضاف:"نؤكد ان رئيس الجمهورية هو رأس الدولة ورمز وحدة البلاد، وما يتعرض له من حملات مغرضة مرفوض ومدان، فإذا كان المطلوب ان يرمي البلاد ومؤسسات الدولة في الحرب والتهلكة فهذا لن يحصل، واذا كان المطلوب ان يستسلم للعدوان والقتل والدمار فهذا أيضا لن يحصل، وبالتالي فان فخامة الرئيس يقوم بما يراه مناسباً لإخراج البلاد من هذه الحرب بأقل أضرار ممكنة ولا يعمل إلا انطلاقا من مصلحة البلاد والعباد، ولا يعتقدن احد انه متروك او هدف سهل، فصحيح ان ليس لديه حزب لكن عند اللزوم كلنا حزبه وناسه وجمهوره، فليتعقّل الجميع وليهدأ الخطاب لنتمكن من إنقاذ البلاد معاً".وختم صليبا قائلا:"في ما يخص العفو العام، نحن ناضلنا لأجل إقراره منذ سنوات طوال، و نظمنا اكثر من مؤتمر صحافي لهذه الغاية بالتحديد، ونؤكد اليوم من دار الفتوى موقفنا الثابت بضرورة ان يكون هذا القانون شاملاً، وان يشمل من اصطلح على تسميتهم بالإسلاميين شأنهم شأن الآخرين، وألا ينطوي على استثناءات إلا بالمعنى الضيق في ما يخص قتلة العسكريين بصورة مباشرة، أي مرتكبو فعل القتل بالذات وليس المتهمين بناء على منشور الكتروني او انطلاقا من عطف جرمي او بسبب اتصال هاتفي او ما شابه".