لجنة صندوق زكاة بعلبك الهرمل اجتمعت بمشاركة المفتي الرفاعي: 151164 دولارًا قيمة مساعداتها عام 2025

عقدت لجنة صندوق زكاة بعلبك-الهرمل، اجتماعًا إفتاء ، حضره مفتي الشيخ الدكتور بكر الرفاعي، رئيس اللجنة معزز سكرية والأعضاء، وجرى البحث في "تفعيل هذا الركن الإسلامي، والتأكيد على أهميّته وتشكيل لجان متابعة".وتم الاتفاق على "تخصيص مبلغ 25000 دولار تقدمة من رئيس اللجنة للمساهمة في بناء دار ، والإعلان عن طلب توظيف مدير إداري، إضافة إلى توزيع الأضاحي في المبارك، وتقديم 12 ألف دولار للعائلات المتعففة في المنطقة".كما جرى تقسيم المدفوعات للسنة السابقة (2025) على شكل التالي:1- توزيعات مالية على العائلات المتعففة: 43215 دولارًا.2- توزيع أضاحي عيد الأضحى 2025 بقيمة 4600 دولار.3- كفالة شهرية ل15 يتيمًا على مدار السنة بقيمة 5400 دولار.4- دعم مشروع تحفيظ القرآن في مركز الفاكهة بقيمة 5000 دولار.5- مساهمة في تشطيب أقساط الصّف الثامن في ثانوية مدرسة المقاصد بقيمة 1000 دولار.6- دعم مشروع التعليم الديني في المدارس الرسمية بقيمة 4650 دولارًا.7- المساهمة في إحياء حفل المولد النبوي الشريف بقيمة 1800 دولار.8- مساهمة في تدشين مركز رعاية الأيتام في بعلبك بقيمة 2000 دولار9- ترميم وتجديد خلية منطقة الفاكهة الجديدة بقيمة 6350 دولارًا.10- مساهمة في طلاء ثانوية المقاصد عرسال بقيمة 446 دولارًا.11-كفالة خمس احتياجات خاصة في بلدة شعت يقيمة 1230 دولارًا.12-تأمين 29 مساعدة تعليمية للطلاب الأكثر حاجة من مشروع المساعدات التعليمية لدعم طلبة الجامعات والمدارس والمعاهد بقيمة 7773 دولارًا.13- مساعدة 172 حالة مرضية في المنطقة بقيمة 42700 دولار.14- السعي إلى تخفيض الأقساط في ثانوية المقاصد في عرسال والفاكهة بمبلغ يفوق 25000 دولار، بعد ان تم التواصل مع إدارة المدرسة (تم حسم المبلغ من أقساط الطلاب).وقد بلغت قيمة المساعدات الإجماليّة المقدمة 151164 دولارًا.