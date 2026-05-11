رغم اتفاق وقف إطلاق النار… الاحتلال يتمدّد جنوباً والإنذارات تتوسّع

Advertisement

كشفت المعطيات الميدانية لـ" " استمرار التصعيد في ، حيث بلغ عدد القرى والبلدات المحتلة بالكامل 35 بلدة وقرية، فيما لا تزال 7 بلدات أخرى واقعة تحت الحصار والاحتلال الجزئي.ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء إلى 82 بلدة وقرية لبنانية، في مؤشر واضح على اتساع رقعة العمليات العسكرية والتهديدات للسكان المدنيين.كما أفادت المعلومات بأن عدداً من البلدات والمناطق تعرّض لاستهدافات وغارات مباشرة من دون أي إنذارات مسبقة، ما يفاقم المخاوف من استمرار الاعتداءات وتصاعد المخاطر الإنسانية والأمنية في الجنوب.