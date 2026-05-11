تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هكذا تؤثر إيران على "مفاوضات لبنان".. باحثون يتحدثون

Lebanon 24
11-05-2026 | 14:00
A-
A+
هكذا تؤثر إيران على مفاوضات لبنان.. باحثون يتحدثون
هكذا تؤثر إيران على مفاوضات لبنان.. باحثون يتحدثون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريراً جديداً تحدث فيه عن جولة التفاوض المرتقبة بين لبنان وإسرائيل بعد أيام قليلة، وذلك في ظلّ المفاوضات المستمرة بين إيران وأميركا.
Advertisement

ويحذر التقرير من "إقحام" إيران لملفات دول أخرى في مباحثاتها مع واشنطن، معتبراً أن هذا الأمر سيؤدي إلى التأثير سلباً على التفاوض بين لبنان وإسرائيل.

في الوقت نفسه، فإن بيروت تطالبُ إسرائيل بوقف إطلاق النار، بينما ستعمل المناقشات المنتظرة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، على "بناء إطار لترتيبات سلام وأمن دائمة بين الطرفين، والاستعادة الكاملة للسيادة اللبنانية على كامل أراضيها، وترسيم الحدود، وخلق مسارات ملموسة للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في لبنان"، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.

وفي السياق، يقول الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور ميشال الشماعي، إن النظام الإيراني مازال يعول على أن تكون المفاوضات سلة واحدة، حيث يريد استخدام الورقة اللبنانية للضغط من خلالها بوجود حزب الله، على المفاوض الأميركي.

واعتبر الشماعي أن ذهاب الرد الإيراني إلى إقحام ملفات دول أخرى في مباحثاته مع واشنطن، سيذهب إلى تعقيد المفاوضات مع الولايات المتحدة من جهة، ويستهدف إفشال عملية التفاوض بين لبنان وإسرائيل بالدرجة الأولى.

ويرى الشماعي أن تفكيك العراقيل التي تضعها إيران في ما يتعلق بإقحام لبنان في المفاوضات، هو أن تقوم الدولة اللبنانية بفرض ذاتها بفعل الأمر الواقع والقوة التي تملكها من خلال مؤسساتها التنظيمية السياسية، وأن تطبق قرارات حصرية السلاح، وتابع: "من دون إتمام ذلك، سيكون الخيار الثاني للأسف وهو إعطاء الولايات المتحدة الضوء الأخضر لإسرائيل بالإجهاز على حزب الله عسكرياً، وهنا ستكون قمة الخطورة على الدولة اللبنانية".

إلى ذلك، يؤكد الخبير في الشأن اللبناني قاسم يوسف، أن إيران تعمل من خلال ردها الرافض للمقترح الأميركي، بحسب ما تردد مؤخرا، على خلط ساحات التفاوض، ومن ثم تعقيد المشهد الإقليمي لصالح الحفاظ على برنامجها النووي بأي وسيلة تحمل اقحام ملفات بعيدة عن أزماتها الأساسية مع واشنطن.

وأضاف قاسم لـ"إرم نيوز"، أن الأزمات الأساسية لإيران في تفاوضها مع الولايات المتحدة، يتعلق بملفها النووي ثم برنامجها الصاروخي، ولكنها تريد المماطلة حولهم تحت أي ثمن، وأكثر مسار تراهن عليه حالياً هو إفشال المفاوضات المقبلة بين لبنان وإسرائيل، عبر لعبة خلط أوراق الساحات.

وبيّن قاسم أن إيران لديها خطة لعب بارزة تعتمد في أنه عندما يتم حصرها من جانب المفاوض الأميركي في ملفاتها الخاصة بالنووي واليورانيوم، تعمل على انتزاع ملف آخر، وفي ظل الضغط الذي يمارس عليها من جانب الرئيس ترامب، ذهبت إلى لعبة ربط الساحات وفي الصدارة الرهان على لبنان.

وأوضح أن "الرهان على لبنان حاضر في هذه المرحلة بقوة في ظل الدور الذي يقوم به حزب الله في عملية إسناد لطهران من جهة، ومن جهة أخرى، إفشال أي تفاوض يقوم به لبنان مع إسرائيل لإنهاء التهديدات التي يتعرض لها اللبنانيون، ودفع فواتير بالنيابة عن دول أخرى.

وأشار إلى أن النظام الإيراني لم يجد خلال حصره أمام الورقة الأميركية في البرنامج النووي والملف الصاروخي، سوى الذهاب إلى ملف الأذرع والادعاء بنصر ما يسميه "وحدة الساحات" في الوقت الذي تبحث فيه إيران عن حفظ ماء الوجه والخروج من هذه المعركة بانتصار وهمي. (إرم نيوز)

مواضيع ذات صلة
تقرير بريطاني يكشف: باحثون يعملون لكشف "صندوق الذكاء الاصطناعي الأسود"
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 05:10:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيشترك لبنان بـ"مفاوضات إيران"؟ الإجابة يكشفها تقرير جديد
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 05:10:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين: مفاوضات إيران ووساطة لبنان مساران منفصلان
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 05:10:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"معهد إيفو" للأبحاث الاقتصادية: 90% من الشركات الصناعية الألمانية تتوقع تأثر أعمالها بحرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 05:10:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

إيران على

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-05-11
Lebanon24
16:45 | 2026-05-11
Lebanon24
16:33 | 2026-05-11
Lebanon24
16:25 | 2026-05-11
Lebanon24
16:16 | 2026-05-11
Lebanon24
15:43 | 2026-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24