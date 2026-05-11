تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان

Lebanon 24
11-05-2026 | 06:20
A-
A+
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدرعن مصرف لبنان، بيان، يتعلق بالتعميمين الأساسيين رقم 158 ورقم 166، وفيه:

" حيث أن الأزمة المصرفية التي اندلعت في لبنان في تشرين الاول ٢٠١٩ قد أدت إلى وضـع قيود على الودائع المصرفية، مما حال دون قدرة المودعين، من مقيمين وغيـر مقيمـين علـى السواء، على التصرف بأموالهم بحرية، سيما تلك المودعة بالعملات الأجنبية،وفي انتظار خطة متكاملة لإعادة الاستقرار المالي، والقوانين اللازمة لإصلاح وضع المصارف وتنظيمها، والإنتظام المالي واسترداد الودائع.
Advertisement

 واستجابةً للحاجة الملحّة والإنسانية لمئات الآلاف المودعين الذين لا تزال أموالهم محجوزة في النظام المالي والمصرفي منذ عدة سنوات، ومن اجل المساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وضمن صلاحياته الحصرية بموجب قانون النقد والتسليف، وباستخدام الأداة القانونية الوحيدة المتاحة له حالياً وهي اصدار التعاميم، وكون الاقتصاد والمودعون في حاجة ماسة إلى الحصول على سيولة الودائع.

تمّ إصدار القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (تعميم 166) والقرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم 158)

وهذين التعميمين يوفران دولارات نقدية بما يتجاوز المليارين و خمسمائة مليون دولار أميركي سنوياً ويتمّ تمويل هذه الدفعات من التوظيفات الالزامية العائدة للمصارف التجارية والمودعة لدى مصرف لبنان، والتي تُعتبر شرعاً وواقعاً من الأموال العائدة للمودعين أنفسهم.

وقد سمح التعميمان 158 و166 لمئات الآلاف من المودعين باسترداد جزء أو كامل ودائعهم بالعملة الأجنبية.

بلغ العدد الإجمالي للمودعين الذين استفادوا من التعميمين الأساسيين رقم 158 و166 حتى نهاية آذار 2026 ما مجموعه 578,770 مودعاً، من بينهم 266,166 مودعاً استعادوا كامل ودائعهم في الحساب الخاص المتفرع، أي ما نسبته 46% من إجمالي عدد المودعين المستفيدين من هذين التعميمين. مع الإشارة إلى إنخفاض الدفعات الشهرية للتعميمين 158 و 166 من /242,2/ مليون دولار في شباط 2026 إلى /240.4/ مليون دولار أميركي في آذار 2026 أي بإنخفاض بلغ /1.8/ مليون دولار أميركي أي بنسبة 0.73%. وتبلغ حصة المصارف من دفعة شهر آذار 2026 حوالي /28,36/ مليون دولار أميركي أي 11,80% من مجموع هذه الدفعة مما يعني أن مصرف لبنان يسدد 88.2% من المبالغ المدفوعة لهذين التعميمين.

من ناحية أخرى بلغ مجموع طلبات المودعين الذين تقدموا للإستفادة من التعميمين الأساسيين رقم 158 و 166 حتى تاريخ تقديم هذا البيان 610,624 طلباً.

أخيراً، قام كل من مصرف لبنان والمصارف التجارية بتغطية المدفوعات للمودعين والتي بلغت /6.109/ مليار دولار أمريكي حتى نهاية شهر آذار 2026 حصة مصرف لبنان منها /4.183/ مليار دولار أميركي أي 68.46% من مجموع المدفوعات لهذين التعميمين وحصة المصارف /1,926/ مليار دولار أميركي أي 31.54% من مجموع تلك المدفوعات. والجدير بالذكر أن جميع المودعين المستفيدين منذ بداية التعميم 158 أي منذ 1 تموز 2021 والذين كانت ودائعهم تساوي أو تقل عن /40,200/ دولار أمريكي قد استردوا كامل مدّخراتهم حتى نهاية شهر نيسان 2026.

ويؤكد مصرف لبنان على عمله الدؤوب لمتابعة دفع المتوجبات ضمن التعاميم لما في ذلك من أهمية لدعم المودعين وقدرتهم المالية بشكل خاص والاقتصاد المحلي بشكل عام لما في ذلك من مسؤولية قانونية واجتماعية تجاه المودعين خصوصاً في هذه الظروف الصعبة".
 
 
مواضيع ذات صلة
اتجاه لزيادة المبالغ لتعميمي 158 و166
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 15:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني يتحدث عن لبنان.. إليكم ما أعلنه
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 15:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تصريح عن لبنان... إليكم ما أعلنه وزير إسرائيليّ بشأن العمليّات العسكريّة
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 15:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بين البابا لاوون الرابع عشر وموظفة مصرف... إليكم ما جرى خلال اتّصال هاتفيّ!
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 15:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

دولار أمريكي

لبنان وا

بشكل عام

من مصر

أمريكي

جمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2026-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:13 | 2026-05-11
Lebanon24
08:10 | 2026-05-11
Lebanon24
08:06 | 2026-05-11
Lebanon24
07:54 | 2026-05-11
Lebanon24
07:51 | 2026-05-11
Lebanon24
07:46 | 2026-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24