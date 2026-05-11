تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلام استقبل عيسى: لممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والخروقات المتواصلة

Lebanon 24
11-05-2026 | 06:37
A-
A+
سلام استقبل عيسى: لممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والخروقات المتواصلة
سلام استقبل عيسى: لممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والخروقات المتواصلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام السفير الأميركي في لبنان، ميشال عيسى، وعرض معه آخر التطورات في المنطقة، والتحضير للاجتماع المرتقب في واشنطن هذا الأسبوع.
Advertisement

وشدّد الرئيس سلام على ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والخروقات المتواصلة، بما يتيح تثبيت وقف إطلاق النار.
 
 
لجنة المتابعة النيابية لحماية الأعيان المدنية والتدمير الممنهج
 
وكان سلام استقبل وفداً من لجنة المتابعة النيابية لحماية الأعيان المدنية والتدمير الممنهج، في حضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، وتضم اللجنة النواب: فادي علامة، قاسم هاشم، الياس جرادي، وأشرف بيضون.

بعد اللقاء تحدث النائب علامة فقال: «إن لقاء اليوم مع رئيس الحكومة نواف سلام، والوزير طارق متري، جاء لوضعهم في صورة طبيعة عمل اللجنة النيابية المعنية بحماية الأعيان المدنية والتصدي للتدمير الممنهج.

وتم عرض أهداف اللجنة أمام دولة الرئيس، والمتمثلة في إيصال صوت الناس إلى المحافل القانونية الدولية، في ظل ما يجري، حتى بعد ما يُسمّى بوقف المعاناة، من تدمير ممنهج لكل ما يشهده اللبنانيون على الأرض.

وأطلعنا الرئيس سلام على الزيارات التي قامت بها اللجنة إلى عدد من الجهات، من بينها فخامة الرئيس، ونقابة المحامين، وقيادة الجيش، بهدف دعم وتوثيق ملف متكامل ينسجم مع عمل اللجنة الوطنية التي شكّلتها الحكومة، ودور اللجنة النيابية سيكون داعماً ومكمّلاً للعمل الذي تقوم به السلطة التنفيذية، بما يساهم في إيصال القضية اللبنانية إلى المحافل القانونية الدولية وإطلاق صرخة لبنان الإنسانية والمحقّة.

كما تم التطرق إلى طبيعة الزيارات والاتصالات التي تجريها اللجنة مع البرلمانات الدولية والمؤسسات الدبلوماسية وهيئات الأمم المتحدة، بهدف شرح الموقف اللبناني ودعمه في المحافل الدولية».

بدوره قال النائب جرادي: «إن اللجنة النيابية تحمل عدة أهداف، والهدف الأساسي، إلى جانب المسار القانوني والعدلي الذي يتم التعاون فيه مع مختلف الجهات اللبنانية المعنية من دون الحلول مكانها، يتمثل في إشراك المجتمع اللبناني بأكمله في هذه القضية، بحيث تصبح الحقوق اللبنانية مسؤولية وطنية جامعة، لا قضية تخص فئة معينة أو منطقة جغرافية محددة.

والهدف هو التأكيد أن الصراع ليس موجهاً ضد مجموعة معينة كما يحاول العدو الإسرائيلي الإيحاء، بل هو صراع يستهدف الأمة اللبنانية بأكملها، ما يفرض على جميع اللبنانيين أن يكونوا في صلب المواجهة الوطنية.

ونحن في اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ووقف التدمير الممنهج نرى أن الأخطر اليوم، إلى جانب الاعتداءات المباشرة، هو التدمير الممنهج للنسيج الاجتماعي اللبناني»، مشيراً إلى أن «ما يمارسه العدو الإسرائيلي من تحريض داخل القرى، ودفع بعض الأهالي إلى الاصطفاف في مواجهة آخرين، يؤدي إلى خلق حساسيات ذات طابع طائفي خطير.

وحذّر من أن هذه الممارسات قد تترك تداعيات كبيرة في المرحلة المقبلة، داعياً إلى الانتباه لمحاولات زرع الانقسامات داخل المجتمع اللبناني، ومشدداً على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها التنفيذية لمنع أي احتكاك بين المواطنين اللبنانيين نتيجة الضغوط أو التحريض الإسرائيلي، لأن ذلك قد يؤدي إلى تعميق الشرخ الداخلي ودفع اللبنانيين إلى أثمان أكبر في المستقبل».

من ناحيته قال النائب قاسم: «إن هذه الزيارة تعكس التكامل القائم بين المؤسسات اللبنانية، بهدف التوجه إلى مختلف المحافل الدولية لمواجهة العدو الإسرائيلي ومحاسبته على ممارساته وعدوانيته.

وهذا التكامل يؤكد أن لبنان سيتحرك على مستوى المؤسسات القانونية الدولية، وكذلك على مستوى الرأي العام والمنظمات البرلمانية الدولية»، معتبراً أن «هذه الخطوات أصبحت ضرورة في هذه المرحلة لمواصلة مواجهة العدو أينما كان.

والهدف من هذا التحرك هو الحفاظ على صورة لبنان وحمايته من الأذى»، لافتاً إلى أن «العدو الإسرائيلي لا يستهدف لبنان من الناحية الإنسانية فحسب، بل يسعى أيضاً إلى طمس الذاكرة اللبنانية ومحوها»، مؤكداً أن «ذلك لن يتحقق».

أما النائب بيضون فقال: «اللقاء مع دولة الرئيس ونائب رئيس الحكومة، بمشاركة أعضاء اللجنة، تناول دور اللجنة البرلمانية المعنية بمتابعة حماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج، إلى جانب عرض دور اللجنة الوطنية المعنية بحقوق القانون الدولي الإنساني.

وشددنا على أهمية التكامل بين عمل اللجنة البرلمانية على المستوى التوثيقي والقانوني والضاغط، وبين عمل اللجنة الوطنية التي شكّلها مجلس الوزراء، بهدف توحيد الموقف والرؤية في مواجهة الجرائم الدولية الناتجة عن التدمير الممنهج، والتي تُعدّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات باتجاه المحافل الدولية، سواء القضائية أو الأممية، كاشفاً عن تحرك مرتقب نحو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي يُنتظر أن ترسل بعثة إلى لبنان أشبه ببعثة تقصّي حقائق لإعداد تقرير حول الانتهاكات الحاصلة.

ولفت إلى أن هذا التقرير سيُناقش رسمياً أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، تمهيداً للبناء عليه في خطوات لاحقة على المستوى القانوني والدولي.

وأكد أن الهدف الأساسي من الزيارة كان وضع دولة الرئيس ونائب رئيس الحكومة في صورة عمل اللجنة والخطوات التي أنجزتها حتى الآن، إضافة إلى توحيد الجهود والتنسيق المشترك للوصول إلى رؤية موحدة باسم لبنان»، مشدداً على أن «هذه القضية لا تخص طائفة أو منطقة أو حزباً معيناً، بل تعني لبنان بأكمله».
مواضيع ذات صلة
الخزانة الأميركية: عملية الغضب الاقتصادي تؤدي إلى ممارسة الضغط الأقصى على إيران
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 15:15:01 Lebanon 24 Lebanon 24
منسى يستقبل رئيس أركان الدفاع الإيطالي: للضغط على إسرائيل لوقف النار
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 15:15:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي طالب النمسا بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 15:15:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات والرئيس الصربي يبحثان الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المتواصلة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 15:15:01 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الأمم المتحدة

مجلس الوزراء

الإسرائيلي

نائب رئيس

اللبنانية

المستقبل

دبلوماسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2026-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:15 | 2026-05-11
Lebanon24
08:13 | 2026-05-11
Lebanon24
08:10 | 2026-05-11
Lebanon24
08:06 | 2026-05-11
Lebanon24
07:54 | 2026-05-11
Lebanon24
07:51 | 2026-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24