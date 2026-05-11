أبي رميا تابع ملفات الإستشفاء والضمان وملف مركز جبيل مع كركي

عقد النائب اجتماعاً مع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كركي خصص لمناقشة التحديات التي تواجه الصندوق والخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في ظل الظروف الراهنة.وأفاد بيان لمكتب ، انه "جرى نقاش معمق حول وضع الضمان الاجتماعي العام، مع التشديد على ضرورة معالجة موضوع استقبال المرضى المضمونين من قبل المستشفيات والصعوبات التي يواجهها المواطنون في هذا السياق".كما طالب النائب أبي ب"تعزيز من خلال زيادة عدد الموظفين لضمان قيام المركز بمهامه على أكمل وجه، مع الإشادة بالدور الحيوي الذي يؤديه المركز حالياً في متابعة ملفات المواطنين".وتطرق الاجتماع إلى الجوانب القانونية والتشريعية، حيث تم التأكيد على أهمية تحديث وتطوير القوانين الراعية للضمان الاجتماعي بما يضمن تحسين جودة الخدمات الاستشفائية والاجتماعية.