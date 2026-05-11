في جنوب لبنان.. إصابة 3 جنود إسرائيليين جراء انفجار مسيّرة

أعلن الجيش ، اليوم الإثنين، عن إصابة 3 جنود بجروح جراء انفجار مسيرة مفخخة في ، وتم إجلاؤهم للعلاج في المستشفيات، وفق ما أعلنته هيئة البث .وتجددت الإسرائيلية على جنوب ، رغم سريان وقف إطلاق النار منذ 17 نيسان، وأنذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق عدة قرى للإخلاء، لافتًا إلى استهداف مواقع لحزب الله.وفي وقت سابق من اليوم، أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل أحد جنوده في جنوب لبنان. (إرم نيوز)