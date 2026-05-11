إسرائيل "عاجرة" أمام مسيّرات "حزب الله": لا نملك حلّاً لها

أفادت القناة 12 أن الجيش يصف المسيّرات المفخخة بالسلاح المركزي لحزب الله.

Advertisement

ووفقاً للقناة الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي أقر بعدم وجود حل ميداني لها.

وأضافت: " تركز جهودا استخبارية لتعقب مشغلي المسيّرات وتقر بعدم كفاية النتائج".

ونقلت القناة الإسرائيلية عن جندي احتياط في قوله: "لا نملك ما نفعله حيال المسيّرات وأحد المقاتلين يبقى يراقب السماء".