القاضي الحاج واصل استقبال المهنئين في دارته في عانوت

واصل المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج وعقيلته القاضية هنادي جابر استقبال المهنئين في دارته في بلدة عانوت في اقليم الخروب.وفد بقاعيومن أبرز المهنئين، وفد من البقاع، ضم ممثل رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا - المدير العام الشيخ الدكتور محمد أحمد عساف، عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى القاضي الشيخ رئيف عبدالله، قاضي البقاع الشرعي عضو المجلس الإسلامي الأعلى الدكتور يونس عبدالرزاق، الدكتور سعيد عبدالرحمن، رجل الأعمال محمد حمود والمستشار في المحكمة الشرعية السنية العليا القاضي إسماعيل دلي.عبدالرزاقوتحدث القاضي الدكتور يونس عبدالرزاق باسم الوفد، فقال: "أتينا من البقاع حاملين إليكم تحيات مفتي البقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي وأهالي البقاع، لنقدم لكم التهنئة والتبريك بتوليكم سدة المسؤولية الأولى في . فالمناصب ليست مجرد تشريف، بل هي تكليف ثقيل يرهق أصحاب الضمائر الحية قبل أن يرفعهم إلى مواقع المسؤولية. ولا يستطيع حمل هذه الأمانة إلا من يمتلك الكفاية والرؤية والعزيمة والطموح لإحقاق الحق وإقامة العدل".ولفت الى أن "القاضي أحمد الحاج صاحب مسيرة قضائية مشرفة، زكتها إنجازاته وعطاءاته ليكون في هذا المقام الرفيع، ونحن نعلق آمالا كبيرة على هذه المسيرة الحافلة بالنجاح. ونأتي اليوم مستبشرين بتوليه هذه المسؤولية الوطنية الكبرى، ومتطلعين إلى عهد يسوده العدل وينصف فيه المظلوم ويعامل الناس فيه على قدم المساواة، بعيدا عن أي ازدواجية أو تمييز. وما نطمح إليه في ، وهو من بديهيات الدول السليمة، بات مطلبا عزيزا ينتظره اللبنانيون".وختم قائلا: "نحن متفائلون بكم، وندعو الله أن يوفقكم ويجعلكم منارة للعدالة والحق، وأن تبقوا كما عرفناكم دائما، أصحاب كف بيضاء وعزة وأنفة ونزاهة. فلكل إنسان سيرة ومسيرتكم خير شاهد عليكم".وفد جنوبيواستقبل المدعي العام الحاج وفدا جنوبيا، ضم رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين، رئيس بلدية القرية جورج حليحل، قائمقام كسروان السابق بيار كساب، المحامي إيلي الحلو، رئيس بلدية ريمات السابق فادي عواد، المهندس سيروب كيزيريان وعقيلته إليز عطالله، الدكتور خليل شداد، روي الحلو، وليد سرحال ووسام ملحم.كيزيريانوالقى كيزيريان كلمة اعتبر فيها أن "منطقة إقليم الخروب كانت ولا تزال رمزا للدولة والعيش المشترك والانفتاح. فأبناء الجنوب لمسوا فيها دائما معنى الأمان والاستقرار والاحتضان الوطني. وكابن الجنوب ورجل أعمال عايشنا الحرب والمعاناة، أقول إن الجبل بقي على الدوام مقصدا ومنارة لكل اللبنانيين"، مشيرا الى أن "الطائفة الأرمنية لطالما ارتبط وجودها بالأمان والاستقرار وقيام الدولة"، لافتا الى أن "إقليم الخروب أعطى نموذجا وطنيا راقيا في احتضان النازحين واستقبالهم بقلب كبير ومن دون أي تمييز"، متمنيا أن "يعود الجنوب إلى عهده، وأن تنتهي الحروب"، مشددا على أن اللبنانيين "لا يريدون سوى الأمن والاستقرار والقدرة على العمل وبناء وطنهم".وتوجه كيزيريان إلى القاضي الحاج قائلا: "وجودكم اليوم في موقع المدعي العام التمييزي أعطى أملا لكل مواطن لبناني ولكل جنوبي بأن الدولة لا تزال قادرة على النهوض من خلال القضاء العادل والنزيه".وختم مؤكدا أن "الجنوب سيبقى رمز العيش المشترك، كما أن إقليم الخروب أثبت تاريخيا وفي أصعب الظروف، أنه قلب لبنان النابض الذي يجمع الناس ولا يفرق بينهم"، معربا عن أمله في أن "يكون هذا العهد عهد أمان واستقرار وعدالة، لأن العدالة وحدها تحمي الوطن وتفتح الباب أمام العمل والاستثمار وبناء ".محامو الشوف وعاليهواستقبل القاضي الحاج وفدا من محامين في منطقتي الشوف وعاليه، وتحدث باسمهم المحامي نبيل عويدات، فاكد ان "هذا البيت القضائي العريق أسسه هرم من أهرامات العدالة، علمنا معنى والتواضع والتجرد، وهذا الكلام ليس من باب التملق، بل هو شهادة حق وأيام عشناها وعايشناها. واليوم يستمر هذا النهج المشرف بشخص القاضي أحمد رامي الحاج، الوفي لرسالة والده والقيم التي تربى عليها، والحريص على صونها والدفاع عنها، وهو ما أهله بجدارة للوصول إلى هذا المنصب القضائي الرفيع".وختم متمنيا للحاج "الصحة والعافية والتوفيق، وأن تبقوا على نهج العدالة والحق، صوتا صادقا في محراب القضاء، وحصنا للقانون والإنصاف في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن".محمد الحجارومن المهنئين ايضا النائب السابق محمد الحجار يرافقه ممثل "النادي الثقافي في شحيم" ديب الحجار.وفد "ترابة سبلين"واستقبل القاضي الحاج وفدا من شركة "ترابة سبلين" برئاسة المدير العام المهندس أديب الهاشم، يرافقه وكيل داخلية إقليم الخروب في الحزب "التقدمي الاشتراكي" ميلار السيد لتهنئته بمنصبه الجديد.وخلال اللقاء، اعتبر الهاشم أن "تعيين القاضي الحاج يشكل خيارا متقدما وموفقا من قبل الحكومة لتولي هذه المهمة القضائية الوطنية الكبرى، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان. باسم زملائي في شركة ترابة سبلين، المؤسسة التي أراد لها المعلم كمال جنبلاط أن تكون على مستوى الوطن بأسره، نعبر عن اعتزازنا بهذه الثقة التي أعطيت لقاض مشهود له بالكفاية والنزاهة والخبرة"، لافتا الى أن "عمال الشركة يواصلون العمل في هذه الظروف الصعبة بروح المسؤولية والاستمرارية، وضمن الإمكانات المتاحة، من أجل تلبية حاجات السوق بهدوء ونجاح، إيمانا منهم بدورهم الوطني والاقتصادي".وختم متمنيا للقاضي الحاج التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، واضعا امكانات الشركة والعاملين فيها بتصرف "كل ما يخدم المصلحة العامة ويساهم في إيصال لبنان إلى بر الأمان".وفد "اللقاء الوطني"وزار الحاج مهنئا وفد "اللقاء الوطني" في إقليم الخروب، في حضور رئيس اللقاء الصحافي سمير منصور وأعضاء الهيئة الإدارية.وألقى الدكتور مارون البستاني كلمة قال فيها: "باسم اللقاء الوطني في إقليم الخروب الذي يضم نخبة من الفاعليات من مختلف قرى الإقليم، نتمنى لكم النجاح والتوفيق في هذا المنصب الوطني والقضائي المهم، ونشد على أيديكم لما لهذا الموقع من أهمية في ترسيخ العدالة وبناء الدولة".أضاف: "شخصيا، وبعد أكثر من عشرين عاما كعميد لكلية الحقوق وأستاذ محاضر في كليات الحقوق اليسوعية والجامعة اللبنانية ومعهد الدروس القضائية، أدرك تماما أهمية هذا المنصب ودوره المحوري في حماية القضاء وتعزيز هيبة الدولة. اللافت أنه كلما شغر منصب كان يشغله أحد أبناء الإقليم، يسعى أحيانا إلى اختيار شخصية من خارج المنطقة، لكن سرعان ما تعود الكفاية إلى إقليم الخروب، لأنه يزخر بالطاقات والكفايات الوطنية الكبيرة، لأن أبناءه كانوا دائما على صلة وثيقة بالدولة ومؤسساتها".وختم متوسما خيرا بهذا التعيين، "ونثق بقدرتكم على إدارة الملفات المطروحة أمامكم بحكمة ومسؤولية، لأن الدولة لا تقوم إلا بقضائها العادل والمستقل. وباسم اللقاء الوطني نؤكد وقوفنا إلى جانبكم ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مهامكم".رئيس دير مار شربل - الجيةمن المهنئين، رئيس دير مار شربل في الجية الأب عماد عبد الساتر يرافقه مدير المدرسة الأب ميشال الخوري، اللذين تمنيا للقاضي الحاج "دوام التوفيق والنجاح في مهامه القضائية"، واعربا عن تقديرهما العميق "لدوره في خدمة المجتمع والقانون".وفد من الراهبات المخلصياتواستقبل الحاج وفدا من الراهبات المخلصيات وراهبات دير سيدة البشارة في المحتقرة - جون برئاسة الرئيسة العامة للراهبات المخلصيات الأم غلادس صباغ، معربا عن اعتزازه "بهذه الثقة التي منحت للقاضي الحاج"، متمنيا له "التوفيق والنجاح في مسؤولياته الوطنية والقضائية، لما فيه خير العدالة وترسيخ سيادة القانون وخدمة لبنان ومؤسساته".، شكر القاضي الحاج الوفد على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدا أن "المسؤولية القضائية أمانة تستوجب العمل بتجرد ونزاهة، والسهر الدائم على إحقاق الحق وصون العدالة".ومن المهنئين كذلك، طلال أرقدان ممثلا النائب أسامة سعد، رشاد ابي فراج ممثلا النائب السابق طلال ارسلان، امام بلدة داريا الشيخ احمد بصبوص واحمد قبلان، مأمور نفوس شحيم سهير الحاج على رأس وفد من دائرة النفوس، وفد من لجنة مسجد خالد بن الوليد في عانوت برئاسة الشيخ احمد عثمان، وفد من نادي "الإرشاد الرياضي"، الى وفود وشخصيات وقضاة وضباط ومحامين ورؤساء بلديات ومخاتير واحزاب وأندية وجمعيات.