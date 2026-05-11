الخطيب: لا يمكن نزع السلاح في ظل الاحتلال

11-05-2026 | 08:13
الخطيب: لا يمكن نزع السلاح في ظل الاحتلال
 استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اليوم، سفير اوستراليا في لبنان توم ويلسون، وتم عرض للاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ظل الحرب الاميركية الاسرائيلية وافاق المرحلة المقبلة .
وقدم السفير الاوسترالي التعازي للعلامة الخطيب بالضحايا الذين سقطوا نتيجة الحرب ، ونوه بالجالية اللبنانية في اوستراليا ودورها في الحياة الاوسترالية. 



وشكر الخطيب السفير على اهتمام الحكومة الاوسترالية بالجالية اللبنانية "التي قدمتم صورة جيدة عنها".



وقدم الخطيب عرضا للسفير الاوسترالي عن الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين ، وعن تاريخ الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ومسؤولية السلطة اللبنانية عن تحويل جنوب لبنان الى ساحة حرب من خلال اتفاق القاهرة ". وقال: "ان المقاومة نشأت بسبب الاحتلال وغياب الدولة عن حماية الجنوبيين، ولم يكن لدى الشيعة يوما مشروع لحكم لبنان،بل يريدون دولة ترعى الجميع بصيغة وطنية".



اضاف: "نحن لا نتمسك بالسلاح اذا ما توافر البديل من خلال دولة تحمي الجميع، ولذلك لا يمكن نزع السلاح في ظل الاحتلال، ولا نقبل بذلك في غياب البديل. والغريب ان الدولة نزعت الشرعية عن المقاومة بينما العدو يقتلنا". 



وختم العلامة الخطيب : نريد من اوستراليا ان تدعم لبنان في المحافل الدولية ، وهي عضو مهم في الامم المتحدة ، ونأمل  ان تضغط لصالح لبنان من أجل وقف العدوان الاسرائيلي، وتأمين انسحابها وعودة الناس الى بيوتها والافراج عن الاسرى". 



ومن الزوار: السيد رائد شرف الدين .   
