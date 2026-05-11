مرقص التقى وفد رابطة موظفي الإدارة العامة واعدا بنقل مطالبهم

استقبل وزيرالاعلام المحامي د. وفداً من برئاسة رائد حيث استمع لمطالبهم، واعداً بإيصال صوتهم .وإثر اللقاء قال حمادة : " اشكر الوزير على استضافته والوقت الذي أولانا إياه"، مشيرا إلى انه" جرى خلال الاجتماع الاتفاق على اعداد دراسة شاملة وكاملة بالنسبة لموضوع الرواتب وسلسلة الرتب، حيث اكد الوزير مرقص وقوفه إلى جانبنا".واشار الى ان "أبرزها المطالبة بالمساعدة الطارئة، والرواتب، وإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، إضافة إلى رفع بدل صفيحة البنزين إلى 2,500,000 بدلاً من 1,500,000 ليرة، ومعالجة ملف التعيين في الفئة الأولى من خارج الملاك ومشروع القانون المرتبط به".ولفت حمادة إلى انه" تم التطرق إلى تفاصيل تتعلق بالدوام والحضور للموظفين، الذي يجب أن يصدر عن رئاسة الحكومة".وأشار حمادة إلى أنه" تم تسليم الوزير مرقص ورقة مفصلة بالمطالب إلى جانب الإفادة الرسمية التي صدرت عن والتي أعطت الشرعية لهذه الهيئة الادارية".