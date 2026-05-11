لبنان

مرقص التقى وفد رابطة موظفي الإدارة العامة واعدا بنقل مطالبهم

11-05-2026 | 08:28
مرقص التقى وفد رابطة موظفي الإدارة العامة واعدا بنقل مطالبهم
استقبل وزيرالاعلام المحامي د. بول مرقص وفداً من رابطة موظفي الإدارة العامة برئاسة رائد حمادة حيث استمع لمطالبهم، واعداً بإيصال صوتهم .
وإثر اللقاء قال حمادة : " اشكر الوزير مرقص على استضافته والوقت الذي أولانا إياه"، مشيرا إلى انه" جرى خلال  الاجتماع  الاتفاق على اعداد دراسة شاملة وكاملة بالنسبة لموضوع الرواتب وسلسلة الرتب، حيث اكد الوزير مرقص وقوفه إلى جانبنا". 

واشار الى ان "أبرزها المطالبة بالمساعدة الطارئة، والرواتب، وإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، إضافة إلى رفع بدل صفيحة البنزين إلى 2,500,000 ليرة لبنانية بدلاً من 1,500,000 ليرة، ومعالجة ملف التعيين في الفئة الأولى من خارج الملاك ومشروع القانون المرتبط به".



ولفت حمادة إلى انه" تم التطرق إلى تفاصيل تتعلق بالدوام والحضور للموظفين، الذي يجب أن يصدر عن رئاسة الحكومة". 

وأشار حمادة إلى أنه" تم تسليم الوزير مرقص ورقة مفصلة بالمطالب إلى جانب الإفادة الرسمية التي صدرت عن وزارة الداخلية والتي أعطت الشرعية لهذه الهيئة الادارية".
رابطة موظفي الإدارة العامة

رابطة موظفي الإدارة

الإدارة العامة

وزارة الداخلية

ليرة لبنانية

بول مرقص

رئاسة ال

لبنان

