وزارة السياحة تُعلن عن دورات اختبار لمنح إجازة "منقذ سباحة" لعام 2026

11-05-2026 | 08:46
وزارة السياحة تُعلن عن دورات اختبار لمنح إجازة منقذ سباحة لعام 2026
تتابع وزارة السياحة  دورات تدريب المنقذين، بناءً على التعميم الصادر عن الوزارة ، إجراء دورات اختبار لمنح إجازة "منقذ سباحة" لعام 2026.



ووفق بيان،"تهدف هذه الدورات إلى تعزيز السلامة العامة مع بداية موسم السباحة لعام 2026، وهي استكمال للدورات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية.



وتستند هذه الدورات إلى المرسوم رقم 9618 تاريخ 22/12/2012 المتعلق بتحديد مهنة منقذ السباحة في الحمامات البحرية وأحواض السباحة".
وعن شروط الترشح والمستندات المطلوبة اعلنت انه



"يجب أن يكون المرشح قد أتم الثامنة عشر من عمره، ويشترط تقديم المستندات التالية:



صورتان شمسيتان.



صورة عن الهوية، أو إخراج قيد أصلي لا يتعدى تاريخه ثلاثة أشهر، أو صورة مصدقة عنه.



سجل عدلي حديث لا يتعدى تاريخه شهراً واحداً.



شهادة صحية وفق النموذج المعتمد حصراً من وزارة السياحة.



شهادة دورة إسعافات أولية صادرة عن الصليب الأحمر اللبناني، بشرط ألا يكون قد مضى على تاريخ صدورها أكثر من سنة واحدة.



تُقدم الطلبات في قلم مصلحة التجهيز السياحي خلال الأيام التالية من شهر أيار 2026: (14 - 15 - 18 - 19 أيار).



من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً، على يتم تحديد مواعيد الاختبارات وأماكن إجرائها في وقت لاحق".



 



ووضعت للتواصل والاستفسار:



 الرقم : 01/752022.



الموقع الإلكتروني www.mot.gov.lb.
