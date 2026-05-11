بعد تداول فيديو له... قوى الأمن تُعمّم صورة أحد المطلوبين هل تعرفون عنه شيئاً؟

صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:بتاريخ 31-03-2026، أقدم شخص مجهول الهويّة على إحراق نفايات داخل عقار في الميناء- ، بالقرب من شركة "ألفا". ولقد تداولت مواقع التّواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، يظهر فيها بشكل واضح أثناء قيامه بحرق النفايات في المحلّة المذكورة.لذلك، وبناءً على إشارة المُختصّ، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب ممن تعرّف إليه، الاتّصال بفصيلة الميناء في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 616985-06، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.