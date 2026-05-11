جنبلاط: لا يُمكن أن يكون هناك اتفاق سلام

قال "التقدمي الإشتراكيّ" السابق ، إنّ "هذه هي المرة الثانية التي تُقدم فيها على عملية اجتياح لجنوب . وهذا يذكرني بعام 1978، عندما بدأ كل شيء بعملية عسكرية واسعة، ثم تحول الأمر إلى احتلال فعلي لم ينتهِ إلا عام 2000".وأضاف لصحيفة "Ouest France" ، أنّ "لا يُمكن أن يكون هناك اتفاق سلام. لا يمكن أن يكون هناك سوى اتفاق هدنة، أي وقف لإطلاق النار. اتفاقٌ ليس سلامًا ولا حربًا. علينا أن نعزّز الجيش، لا سيّما أن رحيل قوات "اليونيفيل" التابعة للأمم المتحدة، والمقرر في نهاية العام، يُعدّ خطيرًا للغاية. يجب إنشاء "يونيفيل" جديدة، أو قوة دولية، بمساعدة وإيطاليا ودول أخرى".وتابع: "يتم الحديث عن " " وكأنه مجرد جسم غريب أو عنصر أجنبي داخل لبنان. لكن "الحزب" هو جزء من الشعب اللبناني، وهذه نقطة كثيرًا ما يُساء فهمها. فبعيدًا عن المقاتلين أنفسهم، كيف يمكن لعائلات أن تقول للدولة : "خذوا أسلحتنا"، فيما هم يشاهدون قراهم مدمّرة، ومنازلهم مخرّبة، وأراضيهم محتلة؟وقال جنبلاط: "من أجل نزع فتيل الأزمة في لبنان، لا يمكن فصله عما يجري حاليًا في ، وعن المواجهة بين والولايات المتحدة. ولا يمكن عدم الدخول في حوار سياسي مع "حزب الله".