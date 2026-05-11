الراعي يستقبل المدبر الجديد الأب إميل عقيقي والبروفيسور جورج حبيقة

استقبل البطريرك ، في الصرح البطريركي في بكركي، الرئيس الفخري لجامعة الروح - الكسليك الأب البروفيسور حبيقة، والمدبر العام الجديد في الرهبنة الأب إميل عقيقي، في زيارة لالتماس البركة.وأوضح البروفيسور حبيقة أنه في أعقاب الرحيل المفاجئ للأب المدبر جوزيف القمر، اختارت السلطات الرهبانية الأب إميل عقيقي مدبراً لمنطقة كسروان، مشيداً بمميزاته الإنسانية والروحية وخبرته كمعلم للمبتدئين ونائب عام سابق، مؤكداً أنه "خير خلف لخير سلف".كما التقى البطريرك وزير السياحة السابق المهندس وليد نصار، الذي أكد أن زيارته لبكركي تأتي تقديراً لدور الصرح في الحفاظ على كيان وسيادته وعيشه المشترك، مشيراً إلى أنه استمع إلى توجيهات غبطته في عدد من المواضيع الراهنة، متمنياً له دوام الصحة لمتابعة دوره في هذا الوقت المصيري الذي يمر به الوطن.