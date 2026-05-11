الرئيس عون ترأس اجتماعاً تنسيقياً بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية بمتابعة تداعيات الحرب الإسرائيلية

ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، اجتماعاً تنسيقياً بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية بمتابعة تداعيات الحرب على ، للبحث في آلية الدعم وتجميع المعطيات المتعلقة بهذه التداعيات، بهدف الاستفادة منها في دعم التحرك الرسمي والدبلوماسي للبنان خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى تحضير المستندات التي يمكن استخدامها في المراجعات الإقليمية والدولية والمسارات القانونية المحتملة لإحصاء الأضرار والخسائر التي تكبدها لبنان نتيجة الحرب، بحيث يتم تكوين ملف توثيقي دقيق وشامل.حضر الاجتماع: وزراء الداخلية أحمد الحجار، والصحة ركان ناصر الدين، والشؤون الاجتماعية حنين السيد، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والاقتصاد عامر البساط، والتربية والتعليم العالي ريما كرامي، والزراعة نزار هاني، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، ورئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية شادي عبد الله، والأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني، ورئيس وحدة إدارة الكوارث في رئاسة زاهي شاهين، والمدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش.في مستهل الاجتماع، نوّه بالجهود التي تبذلها رئاسة مجلس الوزراء والوزارات والإدارات المعنية في متابعة تداعيات الحرب على لبنان، مشدداً على أهمية التنسيق الذي أثبت فعاليته في مواجهة حركة النزوح ورعاية النازحين وإغاثة المصابين وغيرها من الأعمال الإنسانية والإنمائية، اضافة إلى توثيق الأضرار التي نتجت عن الحرب، مركزاً على أهمية المتابعة اليومية لتداعيات الحرب وإدارة ملفات النزوح والاستجابة الإنسانية وجمع البيانات المرتبطة بها.وأوضح الرئيس عون أن الهدف من الاجتماع ليس تكرار أو موازاة العمل القائم، بل البناء عليه واستكماله، من خلال العمل على تنظيم وتوحيد بعض المعطيات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبنى التحتية ذات الصلة، بما يساعد على تقديم صورة أشمل ومدعومة بالوقائع والأرقام حول حجم الأثر الذي يتحمله لبنان.ثم توالى على الكلام الوزراء فعرضوا لعمل وزاراتهم، كما تحدث القيمون على المؤسسات المشاركة في الاجتماع الذي تناول آلية التنسيق بين الجهات المعنية، وتسمية نقاط اتصال مختصة لتسهيل تبادل المعلومات والمعطيات ضمن نطاق اختصاص كل جهة، بما يساهم في إعداد ملفات داعمة للتحرك الرسمي مع الشركاء الدوليين، والمباحثات المرتبطة بالوضع الإنساني والتعافي وإعادة الإعمار.وشدد الرئيس عون على أهمية التعاون الكامل بين مختلف المؤسسات، بما يضمن إبراز الحجم الحقيقي للأعباء الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي يتحملها لبنان وشعبه نتيجة الحرب. وتم الاتفاق على آلية عمل تنسيقية لانجاز ملف متكامل وشامل، يوضع بتصرف المسؤولين ويشرح بالأرقام والمستندات تداعيات الحرب الإسرائيلية على مختلف القطاعات في لبنان.