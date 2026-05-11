|
لبنان
مرقص يسلم سفيرة فنلندا مذكرة احتجاج على استهداف الصحافيين
Lebanon 24
11-05-2026
|
09:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد
وزير الإعلام
المحامي الدكتور بول
مرقص
سلسلة لقاءات في مكتبه بالوزارة، استهلّها باستقبال سفيرة فنلندا لدى
لبنان
آنّي مسكانان، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
وسلّم مرقص السفيرة الفنلندية مذكرة احتجاج رسمية تتعلق بالاستهداف
الإسرائيلي
للإعلاميين، مرفقة بلائحة تضم أسماء
الشهداء
والجرحى من الصحافيين اللبنانيين، مطالباً بدعم لبنان في المحافل الدولية. كما تطرق البحث إلى سبل التعاون بين "إذاعة لبنان" والإذاعة الوطنية في فنلندا.
وفي سياق منفصل، التقى الوزير مرقص وفداً من "مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد" في
جامعة القديس يوسف
(USJ)، برئاسة
البروفيسور
باسكال مونان. وأعلن مونان عن التحضير لـ "مذكرة تعاون" بين المرصد والوزارة تهدف إلى تعزيز قضايا الإصلاح الإداري والحكم الرشيد، مشدداً على أهمية الدور التوعوي والتكاملي بين الجانبين الأكاديمي والوزاري في ظل الظروف الراهنة.
كما استقبل مرقص رئيس "منتدى العشائر الثقافي اللبناني" الشيخ طلال الضاهر، الذي أكد على ضرورة ترسيخ الخطاب الوطني الجامع ونبذ أشكال التحريض كافة، مجدداً التمسك بخيار الدولة والمؤسسات، ومنوهاً بجهود الوزارة في تطوير الإعلام الوطني المسؤول.
القصيفي تبلغ من باسكال قسيس تسلم بلاسخارت مذكرة نقابة المحررين حول استشهاد الصحافيين
مرقص يستقبل بعثة الاتحاد الأوروبي والسفراء الأوروبيين لمناقشة حماية الصحافيين
مرقص يدين استهداف الصحافيين: جريمة حرب متعمّدة وموصوفة !
مرقص عن الاجتماع الوزاري: حيّز اساسي عن استهداف المدنيين والصحافيين وتصاعد الخطاب الفتنوي المقلق
الجنوب تحت القصف.. هذه آخر أخبار الميدان
ماذا قالت صحيفة جزائرية عن حرب لبنان؟ مقال يستحق القراءة
قطاع المرأة في "تيار العزم" شارك في ورشة عمل عن "الحقوق الإقتصاديّة والأموال المشتركة وتأثرها خلال النزاعات والحروب"
عز الدين من مجلس النواب: مطلبنا وقف كل أشكال الاعتداء على سيادتنا الوطنية
بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مبنى واستهداف عناصر من "حزب الله"
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
هل السلام بين لبنان وإسرائيل قريب؟ تقريرٌ من تل أبيب يُجيب
قانون العفو العام بين التسوية والانقسام… اختبار جديد للطبقة السياسية
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
