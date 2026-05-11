11-05-2026 | 09:57
مرقص يسلم سفيرة فنلندا مذكرة احتجاج على استهداف الصحافيين
عقد وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص سلسلة لقاءات في مكتبه بالوزارة، استهلّها باستقبال سفيرة فنلندا لدى لبنان آنّي مسكانان، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
وسلّم مرقص السفيرة الفنلندية مذكرة احتجاج رسمية تتعلق بالاستهداف الإسرائيلي للإعلاميين، مرفقة بلائحة تضم أسماء الشهداء والجرحى من الصحافيين اللبنانيين، مطالباً بدعم لبنان في المحافل الدولية. كما تطرق البحث إلى سبل التعاون بين "إذاعة لبنان" والإذاعة الوطنية في فنلندا.

وفي سياق منفصل، التقى الوزير مرقص وفداً من "مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد" في جامعة القديس يوسف (USJ)، برئاسة البروفيسور باسكال مونان. وأعلن مونان عن التحضير لـ "مذكرة تعاون" بين المرصد والوزارة تهدف إلى تعزيز قضايا الإصلاح الإداري والحكم الرشيد، مشدداً على أهمية الدور التوعوي والتكاملي بين الجانبين الأكاديمي والوزاري في ظل الظروف الراهنة.

كما استقبل مرقص رئيس "منتدى العشائر الثقافي اللبناني" الشيخ طلال الضاهر، الذي أكد على ضرورة ترسيخ الخطاب الوطني الجامع ونبذ أشكال التحريض كافة، مجدداً التمسك بخيار الدولة والمؤسسات، ومنوهاً بجهود الوزارة في تطوير الإعلام الوطني المسؤول.
