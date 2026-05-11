بعد الإساءة إلى رمز ديني مسيحيّ في جنوب لبنان... بيانٌ للجيش الإسرائيليّ

أعلنت المتحدثة باسم الجيش واوية أنه في أعقاب الحادثة التي تم خلالها توثيق جندي إسرائيلي وهو يسيء إلى رمز ديني في قبل عدة أسابيع، تم التحقيق في الحادثة من قبل في الميدان، وتم تلخيصها من قبل قائد الفرقة 162، العميد شاغيف دهان. وفي ختام التحقيق، حُكم على الجندي الذي تم توثيقه وهو يرتكب الفعل بالسجن العسكري لمدة 21 يومًا، فيما حُكم على الجندي الذي قام بتصوير الحادثة بالسجن العسكري لمدة 14 يومًا".وأضافت: "ينظر الجيش الإسرائيلي بخطورة بالغة إلى هذه الحادثة، ويحترم حرية الدين والعبادة، وكذلك الأماكن المقدسة والرموز التابعة لكل الأديان والطوائف".وأردفت: "يتم التشديد بشكل منهجي على التعليمات المتعلقة بالتعامل مع المؤسسات الدينية والرموز الدينية أمام القوات قبل دخولها إلى المناطق ذات الصلة".