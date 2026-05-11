بعد زحمة الشاحنات.. زيارة العميد مصباح خليل الى المصنع

Advertisement

تفقد رئيس العميد مصباح خليل، عصر اليوم، معبر المصنع الحدودي لمتابعة سير الإجراءات الجمركية، يرافقه . وعقد العميد خليل اجتماعاً مع موظفي المركز بحث خلاله تأمين الاحتياجات اللوجستية الضرورية لتسهيل الأعمال، وخاصة في مجالي التفتيش واستيفاء الرسوم.كما اجتمع بوفد من المخلصين الجمركيين واطلع على التحديات التي تواجه عملهم، مشدداً على ضرورة تسيير شؤون المواطنين، لاسيما مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في حركة عبور الشاحنات مقارنة بالأيام السابقة.