درغام: قائد الجيش أبلغ القوى السياسية عدم القدرة على نزع السلاح قسراً

اعتبر النائب أسعد درغام أن المفاوضات الراهنة تُعد "الورقة الأخيرة" في ظل استحقاقات دقيقة تواجهها ، لا سيما فيما يخص ملفات الانسحاب وعودة ، والمطالب الدولية المرتبطة بسلاح . وتساءل درغام، في حديث لبرنامج "وهلق شو"، عن مدى استعداد الحزب لتسليم سلاحه، مؤكداً ضرورة معرفة الضمانات التي يمكن تقديمها للجانب الأمريكي قبل الانخراط في التفاوض.وحذر درغام من أن محاولة فرض حصرية السلاح بيد الدولة بالقوة تعني الانزلاق نحو "حرب داخلية"، كاشفاً أن رودولف هيكل أبلغ الجميع "عدم القدرة على القيام بهذه المهمة"، واصفاً هذا الموقف بـ"الوطني الكبير". كما أشار إلى أن قرار نزع السلاح يتطلب قراراً سياسياً، متسائلاً عن قدرة رئيس الجمهورية جوزاف عون على تحمل مسؤولية اتخاذه.وعلى الصعيد الداخلي، لفت إلى أن الحكومة الحالية تمثل الجميع باستثناء " "، مشدداً في سياق آخر على ضرورة قيام علاقة "ممتازة وندية" مع بعيداً عن التبعية التي سادت في السابق.