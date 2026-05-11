لبنان

درغام: قائد الجيش أبلغ القوى السياسية عدم القدرة على نزع السلاح قسراً

11-05-2026 | 10:47
اعتبر النائب أسعد درغام أن المفاوضات الراهنة تُعد "الورقة الأخيرة" في ظل استحقاقات دقيقة تواجهها الدولة اللبنانية، لا سيما فيما يخص ملفات الانسحاب وعودة النازحين، والمطالب الدولية المرتبطة بسلاح حزب الله. وتساءل درغام، في حديث لبرنامج "وهلق شو"، عن مدى استعداد الحزب لتسليم سلاحه، مؤكداً ضرورة معرفة الضمانات التي يمكن تقديمها للجانب الأمريكي قبل الانخراط في التفاوض.
وحذر درغام من أن محاولة فرض حصرية السلاح بيد الدولة بالقوة تعني الانزلاق نحو "حرب داخلية"، كاشفاً أن قائد الجيش رودولف هيكل أبلغ الجميع "عدم القدرة على القيام بهذه المهمة"، واصفاً هذا الموقف بـ"الوطني الكبير". كما أشار إلى أن قرار نزع السلاح يتطلب قراراً سياسياً، متسائلاً عن قدرة رئيس الجمهورية جوزاف عون على تحمل مسؤولية اتخاذه.

وعلى الصعيد الداخلي، لفت إلى أن الحكومة الحالية تمثل الجميع باستثناء "التيار الوطني الحر"، مشدداً في سياق آخر على ضرورة قيام علاقة "ممتازة وندية" مع سوريا بعيداً عن التبعية التي سادت في السابق.
وزير الأمن الإسرائيلي: هدفنا نزع سلاح حزب الله بطرق عسكرية وسياسية
رئيس الوزراء الباكستاني: قائد الجيش المشير عاصم منير أبلغني بتلقي رد إيران على المقترح الأميركي
قائد الجيش بحث التطورات مع وفود دبلوماسية وسياسية في اليرزة
كبار قادة الجيش الإسرائيلي: إبلاغ المستوى السياسي بضرورة إخراج اليورانيوم المخصب من إيران
