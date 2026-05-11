عز الدين: المفاوضات المباشرة محاولة لتحقيق مكاسب سياسية عجز عنها العدو ميدانياً

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب حسن ، أن ميزان الجنوب هو الذي يحدد معايير الوطنية والكرامة، مشدداً على أن نجحت في إفشال عمليات العدو وتحويل مسيراتها إلى "كمين استراتيجي" يمنعه من تسيد المشهد أو العودة إلى واقع ما قبل الثاني من آذار 2026. وأوضح في مؤتمر صحافي من مجلس النواب أن مفاهيم "الحزام الأمني" أو "المناطق العازلة" لا مكان لها في قاموس المقاومة التي ستبقي في حالة إرباك دائم.وهاجم عز الدين مسار التفاوض الحالي، واصفاً إياه بـ "ثلاثية الهوان والشر والذل" التي تهدف إلى انتزاع مكاسب سياسية عجز العدو عن تحقيقها ميدانياً، والالتفاف على حقوق وسيادته. كما كشف عن نتائج جولة قامت بها وفود من الكتلة على السفارات والمنظمات الدولية، حيث لمست تأييداً لحقوق لبنان ورفضاً لسياسات التي وصفها بأنها تهدم أسس القانون الدولي.وانتقد عز الدين ما وصفه بـ "القصور الرسمي الفاضح" والإهمال في تزويد البعثات الخارجية بالوثائق التي تثبت جرائم العدو، موجهاً انتقاداً لاذعاً لوزير الخارجية لتدخله في شؤون خارجية وصمته عن ارتكابات الاحتلال.