نزوح من مشغرة وقليا عقب تهديدات إسرائيلية وأزمة إيواء في البقاع الغربي

وأدت وتيرة النزوح المتسارعة إلى أزمة استيعاب حادة في مراكز الإيواء المعتمدة ببلدات لالا، وبعلول، وكوكبا، وصغبين، ما استدعى تدخل لضبط الأوضاع ومنع وقوع إشكالات نتيجة الضغط الكبير. شهدت بلدتا مشغرة وقليا في موجة نزوح واسعة، إثر تهديدات أطلقها العدو ، ما دفع بمئات العائلات لمغادرة منازلها قسراً باتجاه قرى قضاءي وراشيا بحثاً عن الأمان.وأدت وتيرة النزوح المتسارعة إلى أزمة استيعاب حادة في مراكز الإيواء المعتمدة ببلدات لالا، وبعلول، وكوكبا، وصغبين، ما استدعى تدخل لضبط الأوضاع ومنع وقوع إشكالات نتيجة الضغط الكبير.

وفي هذا السياق، يبذل النائب جهوداً مكثفة مع محافظ البقاع ووزارة التربية والجهات المعنية لفتح مراكز إضافية وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار للنازحين الجدد، وسط مطالبات بتحرك رسمي سريع لمواجهة هذه التحديات الصعبة.