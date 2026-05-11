بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مبنى واستهداف عناصر من "حزب الله"

🔸رصدت قوات الفرقة 146 يوم أمس عنصرين إرهابيين اثنين من حزب الله الإرهابي دخلا إلى مبنى بالقرب من قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان ودفعا بمخطط إرهابي ضد القوات.
🔸فور رصد الارهابيين قام سلاح الجو، بقصف المبنى والقضاء عليهما.
🔸كما تمت مهاجمة بنى تحتية ومستودع أسلحة لحزب… pic.twitter.com/4lEvYxCe2O
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 11, 2026
