تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عز الدين من مجلس النواب: مطلبنا وقف كل أشكال الاعتداء على سيادتنا الوطنية

Lebanon 24
11-05-2026 | 11:21
A-
A+
عز الدين من مجلس النواب: مطلبنا وقف كل أشكال الاعتداء على سيادتنا الوطنية
عز الدين من مجلس النواب: مطلبنا وقف كل أشكال الاعتداء على سيادتنا الوطنية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب قال فيه إن "كتلة الوفاء للمقاومة شكلت وفوداً من أعضائها أجروا سلسلة زيارات للعديد من السفارات والهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية المعتمدة في لبنان وقدمت لهم مذكرة سياسية جرى توزيعها على البعثات الخارجية في لبنان، شرحت فيها الموقف اللبناني تجاه العدوان الإسرائيلي الذي يشكل تهديداً وجودياً لبلدنا، إضافة إلى رؤيتها تجاه ما يجري في المنطقة".
Advertisement
 

أضاف: "خلال الجولة تبين لنا حجم التأييد الدولي للبنان وحقوقه المشروعة في الدفاع عن نفسه وحماية شعبه وحفظ سيادته، وحجم الإدانة لممارسات العدو وجرائمه وضرورة إلتزامه وقف أعماله العدائية، الدعوة إلى الحوار والتفاهم بين اللبنانيين، خصوصاً أن لبنان يمتلك حالياً تعاطفاً دولياً، فإن قوته بوحدته وتوافق أبنائه. لقد وجدنا رفضا لما تقوم به إدارة الرئيس ترامب في هدم قواعد وأسس القانون الدولي لمصلحة إخضاع العالم ودوله وشعوبه ورفضاً لعدوانها ضد إيران والإشادة بصمودها".


وتابع: "من خلال هذه اللقاءات خلصنا إلى النتائج الآتية:

أ‌- هناك قصور وتقصير رسمي فاضح، فضلاً عن الإهمال الوظيفي وعدم بذل أي جهد في تزويد البعثات الخارجية بالوثائق والمعطيات حول جرائم العدو وإمعانه في القتل والتهجير والتدمير وعن عدد الشهداء والجرحى والأسرى والمعتقلين في سجون العدو... إلخ، بل الأسوأ من ذلك هو مسارعة وزير الخارجية اللبنانية عفوا وزير خارجية القوات اللبنانية و... إلى تأييد إعتقال علماء دين شيعة في البحرين وحجز حرياتهم من دون مسوغ قانوني، متدخلا في هذه القضية ويغلق فمه أمام جرائم العدو وإرتكاباته اليومية.

ب‌- لم تقم الجهات الرسمية بدورها حتى من ضمن منطقها التنازلي في المفاوضات المباشرة لجهة تزويد سفيرة لبنان في أميركا بأي مستند أو إحصائيات أو وثائق تتعلق بالوقائع الميدانية تمكنها وتقوي من موقفها.

ج- إنّ السؤال الذي سمعناه من العديد من السفراء كيف يمكن الإستمرار في مفاوضات مباشرة ولم يتمكن لبنان بعد من الحصول على وقف لإطلاق النار حيث بقيت الوعود حبراً على ورق.

د- إنّ إعتماد خيار التفاوض السياسي المباشر من دون أوراق قوة في مواجهة عدو مجرم ومتفلت من كل القيود، بوجود راع للمفاوضات متواطئ معه يشكل فضيحة سياسية مدوية للسلطة التي تخلت عن واجبها الوطني تجاه شعبها ومسؤوليتها الأخلاقية، وتكون بذلك رضخت لإملاءات وشروط العدو.

هـ - عرضت مذكرة كتلة الوفاء للمقاومة المجريات من المنظارين السياسي والقانوني وقدمت خارطة طريق للحل، وأشارت إلى أن كل أفعال وارتكابات العدو الإسرائيلي إنّما هي جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية، كما نصت على ذلك المادة السابعة من قانون المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن كون هذه الجرائم تُناقض ميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الانسان".

وأشار إلى أن "أعمال القتل الوحشي للمدنيين العُزَّل فاقت كلَّ وصف، وهي وإن استمرت على مدى 15 شهرا عن طريق الاغتيالات والتدمير، لكنها توسعت منذ الثاني من آذار عام 2026، وتتواصل يوميا من خلال ارتكاب المجازر ضد المدنيين، بدءا من الجنوب، مرورا بكل المناطق إلى الشوف والسعديات، وصولا إلى الإعتداء على الضاحية الجنوبية"، وقال: "لم توفر آلة القتل الاسرائيلية أيضا العاملين في المجال الانساني من أطباء ومسعفين، والاعلاميين من مراسلي ومصوري وسائل الاعلام، وكذلك قتل جنود الجيش اللبناني، وجنود قوات حفظ السلام الدولية (اليونيفل)".

أضاف: "أمام كل هذه الوقائع، وفي ظل تصدي المقاومة البطولي وصمود شعبنا، فإنّ مطلبنا كلبنانيين ومطلب كل حريص على سيادة بلده واستقلاله وحريته، هو وقف كل أشكال الاعتداء على سيادتنا الوطنيّة في الجو والبر والبحر، وايقاف الأعمال العدائية بما فيها: عمليات اغتيال المواطنين واستهداف البنى المدنيّة من مساكن ومؤسسات عامة وخاصة، انسحاب جيش العدو الاسرائيلي من أرضنا حتّى الحدود المعترف بها دوليا، عودة السكان إلى قراهم وإعادة اعمارها، وإطلاق سراح المعتقلين من سجون الاحتلال".

وختم: "أما القضايا الأخرى المرتبطة بحماية لبنان فهي شأن لبناني يمكن معالجته من خلال حوار داخلي يفضي إلى انجاز استراتيجية أمن وطني يلتزم بها جميع اللبنانيين. إنَ تحقيق هذه المطالب يشكل مدخلا ضروريا لإعادة بناء الدولة، وحماية الاستقرار الداخلي، وإطلاق مسار التعافي والاصلاح، وهي مطالب وطنية حيوية نؤكد تمسكنا بها وسعينا الدَائم لبلوغها".
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس النواب نبيه بري: نحذّر من الانزلاق نحو الفتنة والإساءة إلى الرموز الدينية والوطنية
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 20:56:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة العراقية: ندعو إلى احترام سيادة العراق ونرفض جميع أشكال الاعتداءات التي تستهدف قواته الأمنية
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 20:56:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري: نتعاطى بحذر مع وقف إطلاق النار ونرفض التفاوض المباشر
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 20:56:56 Lebanon 24 Lebanon 24
صراخ وإشكال في مجلس النواب... ووزير يخرج من القاعة: "يعملوا اللّي بدّن ياه"
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 20:56:56 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

الجيش اللبناني

الأمم المتحدة

الإسرائيلي

اللبنانية

المقاومة

إسرائيل

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:43 | 2026-05-11
Lebanon24
13:47 | 2026-05-11
Lebanon24
13:00 | 2026-05-11
Lebanon24
12:40 | 2026-05-11
Lebanon24
12:15 | 2026-05-11
Lebanon24
12:00 | 2026-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24