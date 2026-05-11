لبنان

قطاع المرأة في "تيار العزم" شارك في ورشة عمل عن "الحقوق الإقتصاديّة والأموال المشتركة وتأثرها خلال النزاعات والحروب"

قطاع المرأة في تيار العزم شارك في ورشة عمل عن الحقوق الإقتصاديّة والأموال المشتركة وتأثرها خلال النزاعات والحروب
نظمَت الهيئة اللّبنانيّة لمناهضة العنف ضد المرأة ومنظمة "أنت الحياة Women Alive"، بالشراكة مع equality now international وائتلاف حرّة الإقليمي، وبالتعاون مع قطاع المرأة في "تيار العزم" جلسة توعويّة تفاعليّة بعنوان"الحقوق الاقتصاديّة والأموال المشتركة وتأثرها خلال النزاعات والحروب" ، في إطار تعزيز حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديًا خلال الحرب.
وتمّ خلال الجلسة تسليط الضوء على أبرز التحديّات الاقتصاديّة التي تواجه النساء في ظل النزاعات، والتأكيد على أهمية تعزيز صمودهن واستقلاليتهن المالية.


وقدّمَت الجلسة رئيسة قطاع المرأة في "تيار العزم" جنان مبيض فيما عرفت عن منظمة "أنتِ الحياة" المديرة غنوة شندر، حيث تمّ التأكيد على أنّ "الحقوق الاقتصاديّة للمرأة تشكّل ركيزة أساسيّة لتحقيق العدالة الاجتماعيّة والحد من الهشاشة".

 
أيضاً، ركزَت الجلسة على إشكاليّة الأموال المشتركة بين الزوجين، وانعكاسات الحروب على الواقعيْن الاقتصاديّ والاجتماعيّ للنساء.
 

وأكدَت الجهات المنظمة التزامها ب"مواصلة التعاون لتعزيز الوعي بحقوق النساء، ودعم دورهن الفاعل في بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرار".
