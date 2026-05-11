قطاع المرأة في "تيار العزم" شارك في ورشة عمل عن "الحقوق الإقتصاديّة والأموال المشتركة وتأثرها خلال النزاعات والحروب"

نظمَت الهيئة اللّبنانيّة لمناهضة العنف ضد المرأة ومنظمة "أنت الحياة Women Alive"، بالشراكة مع وائتلاف حرّة الإقليمي، وبالتعاون مع قطاع المرأة في " " جلسة توعويّة تفاعليّة بعنوان"الحقوق الاقتصاديّة والأموال المشتركة وتأثرها خلال النزاعات والحروب" ، في إطار تعزيز حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديًا خلال الحرب.

وتمّ خلال الجلسة تسليط الضوء على أبرز التحديّات الاقتصاديّة التي تواجه ظل النزاعات، والتأكيد على أهمية تعزيز صمودهن واستقلاليتهن المالية.





وقدّمَت الجلسة رئيسة قطاع المرأة في "تيار العزم" فيما عرفت عن منظمة "أنتِ الحياة" المديرة ، حيث تمّ التأكيد على أنّ "الحقوق الاقتصاديّة للمرأة تشكّل ركيزة أساسيّة لتحقيق العدالة الاجتماعيّة والحد من الهشاشة".





أيضاً، ركزَت الجلسة على إشكاليّة الأموال المشتركة بين الزوجين، وانعكاسات الحروب على الواقعيْن الاقتصاديّ والاجتماعيّ للنساء.