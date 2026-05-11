لبنان

هكذا تنظر إيران إلى "حزب الله".. هل اقترب "التنازل" عنه؟

11-05-2026 | 13:47
هكذا تنظر إيران إلى حزب الله.. هل اقترب التنازل عنه؟
نشرت شبكة "سكاي نيوز عربية" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن ملف لبنان و"حزب الله" ومكانة الأخير بالنسبة لإيران في ظل مفاوضاتها المستمرة و"المتعثرة" مع أميركا.
وفي السياق، يقول الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية مهند العزاوي إنَّ "حزب الله يمثل قاعدة عسكرية لفيلق القدس وللحرس الثوري الإيراني في لبنان"، وأضاف: "لهذا السبب، لا تريد إيران أن تخسر الحزب في ظل سياق التفاوض مع أميركا".

أما الباحث في مركز الإمارات للسياسات محمد الزغول فيقول إنَّ "إيران تصرّ على ربط لبنان بالمفاوضات في سياقين استراتيجيين، الأول وهو أن إنهاء الحرب في لبنان عبر طاولة التفاوض مع طهران يمنح الأخيرة "عترافاً ضمنياً بدورها الإقليمي، وهو مكسب جيوسياسي هائل"، وتابع: "أما السياق الثاني والأخطر، فهو أن حزب الله طالما برر وجوده وسلاحه بحماية لبنان من إسرائيل، فإذا جاء السلام عبر مفاوضات لبنانية إسرائيلية مستقلة، فإن هذا ينزع شرعية سلاح حزب الله تماماً".

ويختصر الزغول هذه المعضلة بعبارة حاسمة قائلاً: "إذا جاء وقف إطلاق النار عن طريق إيران، فهو تثبيت لشرعية سلاح حزب الله. وأما إذا جاء عبر توافق لبناني - إسرائيلي، فهو نزع لهذه الشرعية".
لبنان

عربي-دولي

الإيراني في لبنان

قاعدة عسكرية

فيلق القدس

سكاي نيوز

الإيراني

الإمارات

إسرائيل

