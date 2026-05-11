تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
هكذا تنظر إيران إلى "حزب الله".. هل اقترب "التنازل" عنه؟
Lebanon 24
11-05-2026
|
13:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت شبكة "
سكاي نيوز
عربية" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن ملف
لبنان
و"
حزب الله
" ومكانة الأخير بالنسبة لإيران في ظل مفاوضاتها المستمرة و"المتعثرة" مع أميركا.
Advertisement
وفي السياق، يقول الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية مهند العزاوي إنَّ "حزب الله يمثل
قاعدة عسكرية
لفيلق
القدس
وللحرس الثوري
الإيراني في لبنان
"، وأضاف: "لهذا السبب، لا تريد
إيران
أن تخسر الحزب في ظل سياق التفاوض مع أميركا".
أما الباحث في مركز
الإمارات
للسياسات محمد الزغول فيقول إنَّ "إيران تصرّ على ربط لبنان بالمفاوضات في سياقين استراتيجيين، الأول وهو أن إنهاء الحرب في لبنان عبر طاولة التفاوض مع
طهران
يمنح الأخيرة "عترافاً ضمنياً بدورها الإقليمي، وهو مكسب جيوسياسي هائل"، وتابع: "أما السياق الثاني والأخطر، فهو أن حزب الله طالما برر وجوده وسلاحه بحماية لبنان من
إسرائيل
، فإذا جاء السلام عبر مفاوضات لبنانية إسرائيلية مستقلة، فإن هذا ينزع شرعية سلاح حزب الله تماماً".
ويختصر الزغول هذه المعضلة بعبارة حاسمة قائلاً: "إذا جاء وقف إطلاق النار عن طريق إيران، فهو تثبيت لشرعية سلاح حزب الله. وأما إذا جاء عبر توافق لبناني - إسرائيلي، فهو نزع لهذه الشرعية".
مواضيع ذات صلة
تقرير لـ"Middle East Eye" يكشف: هكذا أعاد "حزب الله" بناء نفسه
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye" يكشف: هكذا أعاد "حزب الله" بناء نفسه
12/05/2026 05:10:14
12/05/2026 05:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تتجه إيران إلى تقليص دور "حزب الله"؟ تقرير لافت
Lebanon 24
هل تتجه إيران إلى تقليص دور "حزب الله"؟ تقرير لافت
12/05/2026 05:10:14
12/05/2026 05:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تنظر أميركا إلى ملف لبنان؟ تفاصيل دقيقة وكلام عن "الحزب"
Lebanon 24
كيف تنظر أميركا إلى ملف لبنان؟ تفاصيل دقيقة وكلام عن "الحزب"
12/05/2026 05:10:14
12/05/2026 05:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقترب لبنان من "أزمة الأمن الغذائي"؟
Lebanon 24
هل اقترب لبنان من "أزمة الأمن الغذائي"؟
12/05/2026 05:10:14
12/05/2026 05:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
الإيراني في لبنان
قاعدة عسكرية
فيلق القدس
سكاي نيوز
الإيراني
الإمارات
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:55 | 2026-05-11
11/05/2026 04:55:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
Lebanon 24
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
16:45 | 2026-05-11
11/05/2026 04:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير عن عدد مشغلي مسيرات "حزب الله".. كلام جديد من تل أبيب
Lebanon 24
تقارير عن عدد مشغلي مسيرات "حزب الله".. كلام جديد من تل أبيب
16:33 | 2026-05-11
11/05/2026 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوب تحت القصف.. هذه آخر أخبار الميدان
Lebanon 24
الجنوب تحت القصف.. هذه آخر أخبار الميدان
16:25 | 2026-05-11
11/05/2026 04:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن مصرف لبنان.. رسائل تم إعلانها
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن مصرف لبنان.. رسائل تم إعلانها
16:16 | 2026-05-11
11/05/2026 04:16:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
Lebanon 24
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
06:02 | 2026-05-11
11/05/2026 06:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
Lebanon 24
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
06:20 | 2026-05-11
11/05/2026 06:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
Lebanon 24
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
08:59 | 2026-05-11
11/05/2026 08:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
Lebanon 24
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
10:00 | 2026-05-11
11/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون العفو العام بين التسوية والانقسام… اختبار جديد للطبقة السياسية
Lebanon 24
قانون العفو العام بين التسوية والانقسام… اختبار جديد للطبقة السياسية
02:00 | 2026-05-11
11/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2026-05-11
مقدمات النشرات المسائيّة
16:45 | 2026-05-11
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
16:33 | 2026-05-11
تقارير عن عدد مشغلي مسيرات "حزب الله".. كلام جديد من تل أبيب
16:25 | 2026-05-11
الجنوب تحت القصف.. هذه آخر أخبار الميدان
16:16 | 2026-05-11
خبرٌ مهم عن مصرف لبنان.. رسائل تم إعلانها
15:43 | 2026-05-11
بين الاستنزاف والتفاوض.. أي مصير ينتظر جنوب لبنان؟
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
12/05/2026 05:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
12/05/2026 05:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
12/05/2026 05:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24