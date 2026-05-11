لبنان
آخر تقرير.. "حزب الله" حاول إسقاط طائرة إسرائيلية
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-05-2026
|
13:57
ذكرت صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية
، مساء الإثنين، أنّ "
حزب الله
حاول إسقاط طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو
الإسرائيلي
في
لبنان
".
التقرير الذي ترجمهُ
"
لبنان24
"
يقول إنَّ "نظام الدفاع الجوي رصدَ إطلاق صاروخ أرض - جو، فيما انطلق صاروخ اعتراضي من الأراضي الإسرائيلية باتجاه صاروخ حزب الله"، مشيراً إلى أن "معركة الصواريخ أثارت حالة تأهب في نيفي يام قرب عتليت، المجاورة لموقعين إسرائيليين حساسين وهما منصة
الغاز
والقاعدة البحرية".
في غضون ذلك، أُصيب ثلاثة مقاتلين من قوات
جولاني
صباح اليوم
جراء غارة جوية بطائرة مسيرة خلال عملية نفذتها قوات جولاني في القطاع الشرقي
جنوب لبنان
، وهي عملية تابعة للفرقة 36. وفور إصابة المقاتلين، هرعت فرقة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي لنجدتهم وقدمت لهم العلاج في الميدان، بحسب "معاريف".
في الوقت نفسه، تم استدعاء مروحيتين تابعتين لسلاح الجو للإخلاء، تحملان 669 مقاتلاً. ووفقاً للحصيفة، فقد هبطت المروحيتان بجوار بعضهما، وتم تحميل الجرحى عليهما.
ولكن، بحسب الصحيفة، فقد حدث أمر غير متوقع وهو أنّ بطانية النجاة المصنوعة من صفيحة ألومنيوم رقيقة طارت ودخلت في محرك إحدى المروحيتين.
وذكرت "معاريف" أن أحد المسعفين نسوا ربط بطانية النجاة التي كانوا قد لفوا بها أحد الجرحى، فدخلت في محرك المروحية، مما أدى إلى تعطيله.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
