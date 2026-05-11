قصة لقاء لم يتمّ بين عون وحزب الله

Advertisement

كتب عماد مرمل في" الجمهوربة": صحيحٌ أن درجات الحدّة في خطاب «حزب الله» ضدّ النهج التفاوضي لرئيسي الجمهورية والحكومة انخفضت قليلاً خلال الأيام الماضية، لكنّ العارفين يؤكدون أن الأمر لا يرقى حتى الآن إلى مستوى فتح صفحة جديدة بينهما أو حتى إحداث خرق في جدار خلافهما السميك.وهناك من يلفت إلى أنه ما دامت طريق - لم تصبح سالكة حتى اليوم، على الرغم من أنها مبدئياً أقل «وعورة» من تلك الواصلة إلى الضاحية، فإن ذلك يعني أن ليست هناك بعد أرضية لأي تقارب حقيقي بين رئاسة الجمهورية وقيادة الحزب، وإن يكن الجانبان يميلان في هذه اللحظة إلى «خفض التصعيد» لتخفيف الاحتقان الداخلي ومحاصرة مخاطر الفتنة، مع الإشارة إلى أن المنحى الذي ستسلكه السلطة السياسية في التعامل مع المفاوضاتخلال المرحلة المقبلة سيحدّد مسار العلاقة بالحزب مستقبلاً، وما إذا كانت ستنفرج أم ستنفجر.ويؤكّد قريبون من قيادة الحزب، أنه لا يوجد حالياً أي تواصل بينها وبين عون، وليس صحيحاً أنها طلبت عقد لقاء معه وتنتظر رداً منه، إنما من دون أن ينفي ذلك احتمال حصول مثل هذا الاجتماع مستقبلاً إذا اقتضت الضرورة السياسية أو المصلحة الوطنية.وتفيد المعلومات، أنه بعد انتقال ملف العلاقة برئيس الجمهورية من رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد إلى النائب حسن فضل الله عُقد اجتماع لنحو ساعتين بين نائب الحزب والمستشار الرئاسي ديديه رحال، الذي اقترح عليه ترتيب لقاء مع عون، قائلاً له «شو رأيك تطلع تشوف الرئيس؟»، فلم يمانع فضل الله، لكن ما لبثت فكرة اللقاء أن سقطت عقب إعلان رئيس الجمهورية عن أن «ما نقوم به ليس خيانة، بل الخيانة يرتكبها من يأخذ بلده إلى الحرب تحقيقاً لمصالح خارجية»، إذ اعتبر الحزب بعد صدور هذا التصريح، أنه لم تعد هناك أي جدوى من زيارة بعبدا ولا بيئة مؤاتية لها، ثم بات موقفه أكثر تشدّداً مع إخفاق مسعى عقد الاجتماع الثلاثي (عون وبري وسلام).وكتب رضوان الذيب في" الديار": فتحت خيوط التواصل مجددا بين رئيس الجمهورية وحزب الله بعد قطيعة شاملة، وكشفت معلومات عن اتصالات جرت بعيدا عن الاضواء بين مستشارين للرئيس عون والنائب حسن فضل الله بعد ان كلف بادارةالاتصالات مع . ومن المتوقع ان يقوم فضل الله بزيارة الى بعبدا لم يحدد موعدها بعد مع تاكيدات بحصولها بعد المفاوضات في .بقعة الضوء في العلاقات بين عون وحزب الله ستنعكس ارتياحا في الشارع، ولعب دورا مركزيا في اعادة «الدفء» الى العلاقة بين الطرفين.