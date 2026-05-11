هل تمدد اجتماعات واشنطن وقف النار أم تطيح بالهدنة؟

كتبت في" الديار": تنتهي عملياً الهدنة القائمة منذ نحو أسبوعين في السابع عشر من الشهر الجاري، ما يفرض خلال الأيام المقبلة إما تمديدها، أو الإعلان عن انهيارها بالكامل. وبحسب المعلومات، يكثف رئيس العماد جوزافعون اتصالاته وبخاصة مع الطرف الأميركي لضمانإعلان تمديد الهدنة قبل يوم الخميس المقبل، موعد الاجتماع الجديد بين واسرائيل، كما يضغط لتكون الهدنة فعلية هذه المرة ما يعطي زخما للمشاورات التي ستمتد على يومين، وإلا سيكون ممثلو لبنان في الوفد المفاوض مضطرين للتمسك ببند وحيد على طاولة التفاوض ألا وهو وقف النار قبل الانتقال لبحث أي بند جديد.وتشير مصادر مطلعة الى أن "وصول المفاوضات مجددا بين والولايات المتحدة الأميركية الى حائط مسدود، يُعقّد الأمور لبنانيا بحيث يعني ذلك تصعيد ايراني ميداني على أكثر من جبهة وضمنا ".وترى المصادر في حديث لـ "الديار" أن اسرائيل تعتبر أن وقف القتال راهنا سيسمح لحزب الله بتعزيز وضعيته العسكرية كما فعل خلال الأشهر الـ 15 التي تلت اتفاق أكتوبر 2024، ما يجعلها ترفض تماما وقف النار".بالمحصلة، تدخل الهدنة الهشة الحالية مرحلة الاختبار الأصعب، في ظل تداخل الحسابات الإقليمية والدولية مع الوقائع الميدانية المتفجرة، فإما تنجح بتأمين الأرضية اللازمة لمفاوضات ناجحة، أم تخذل لبنان الرسمي مجددا ما قد يُحتّم عليه بعد التدقيق بما سينتج عن لقاءي الخميس والجمعة، إتخاذ قرار تجميد عملية التفاوض بانتظار أن تهدأ الجبهات والنفوس.