تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل تمدد اجتماعات واشنطن وقف النار أم تطيح بالهدنة؟

Lebanon 24
11-05-2026 | 23:22
A-
A+
هل تمدد اجتماعات واشنطن وقف النار أم تطيح بالهدنة؟
هل تمدد اجتماعات واشنطن وقف النار أم تطيح بالهدنة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت بولا مراد في" الديار": تنتهي عملياً الهدنة القائمة منذ نحو أسبوعين في السابع عشر من الشهر الجاري، ما يفرض خلال الأيام المقبلة إما تمديدها، أو الإعلان عن انهيارها بالكامل. وبحسب المعلومات، يكثف رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزافعون اتصالاته وبخاصة مع الطرف الأميركي لضمان
Advertisement
إعلان تمديد الهدنة قبل يوم الخميس المقبل، موعد الاجتماع الجديد بين لبنان واسرائيل، كما يضغط لتكون الهدنة فعلية هذه المرة ما يعطي زخما للمشاورات التي ستمتد على يومين، وإلا سيكون ممثلو لبنان في الوفد المفاوض مضطرين للتمسك ببند وحيد على طاولة التفاوض ألا وهو وقف النار قبل الانتقال لبحث أي بند جديد.
وتشير مصادر مطلعة الى أن "وصول المفاوضات مجددا بين ايران والولايات المتحدة الأميركية الى حائط مسدود، يُعقّد الأمور لبنانيا بحيث يعني ذلك تصعيد ايراني ميداني على أكثر من جبهة وضمنا الجبهة اللبنانية".
وترى المصادر في حديث لـ "الديار" أن اسرائيل تعتبر أن وقف القتال راهنا سيسمح لحزب الله بتعزيز وضعيته العسكرية كما فعل خلال الأشهر الـ 15 التي تلت اتفاق أكتوبر 2024، ما يجعلها ترفض تماما وقف النار".
بالمحصلة، تدخل الهدنة الهشة الحالية مرحلة الاختبار الأصعب، في ظل تداخل الحسابات الإقليمية والدولية مع الوقائع الميدانية المتفجرة، فإما تنجح واشنطن بتأمين الأرضية اللازمة لمفاوضات ناجحة، أم تخذل لبنان الرسمي مجددا ما قد يُحتّم عليه بعد التدقيق بما سينتج عن لقاءي الخميس والجمعة، إتخاذ قرار تجميد عملية التفاوض بانتظار أن تهدأ الجبهات والنفوس.  
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: الاجتماع اللبناني - الإسرائيلي في واشنطن سيبحث تمديد وقف إطلاق النار في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 08:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق المفاوضات اللبنانية- الاسرائيلية رهن نتائج اجتماع واشنطن اليوم وتمديد وقف النار
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 08:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وقف النار: هدنة ام مسار طويل؟
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 08:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن وطهران تدرسان تمديد وقف إطلاق النار لأسبوعين إضافيين
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 08:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الجمهورية اللبنانية

الولايات المتحدة

اللبنانية

بولا مراد

حزب الله

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:30 | 2026-05-12
Lebanon24
01:15 | 2026-05-12
Lebanon24
01:10 | 2026-05-12
Lebanon24
01:00 | 2026-05-12
Lebanon24
00:52 | 2026-05-12
Lebanon24
00:38 | 2026-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24