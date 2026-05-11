بعد الإنذار...غارتان على بلدة سحمر

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارتين على بلدة في .

وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، انذر عبر منصة أكس، سكان قرية سحمر بوجوب الإخلاء.

وأضاف: "حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرية لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة".

في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.

🔸كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر!