إشكال في هذه المنطقة يتحول إلى طعن وإطلاق نار

ذكرت مندوبة " " أن إشكالاً وقع في محلة المرداشية قضاء بين المواطن "ش.ز.د" وعامل سوري يعمل لديه "و.م" تطوّر إلى حادثة طعن وإطلاق نار.وفي التفاصيل أقدم العامل السوري على طعن صاحب عمله طعنات عدة ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة، قبل أن يردّ الأخير بإطلاق النار من مسدس حربي فأصاب العامل في رجليه.وقد نُقل المصاب اللبناني إلى زغرتا حيث وُصفت حالته بالحرجة، فيما نُقل العامل السوري إلى مستشفى FMC لتلقي العلاج.وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.