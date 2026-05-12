ابتعدوا فورا لمسافة لا تقل عن 1000 متر.. انذار إسرائيلي عاجل الى سكان هذه القرى

#عاجل ‼️ انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: ارزون, طير دبا, البازورية, الحوش
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً… pic.twitter.com/KHZ3JapIrO
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 12, 2026
#عاجل ‼️ انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: ارزون, طير دبا, البازورية, الحوش
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً… pic.twitter.com/KHZ3JapIrO