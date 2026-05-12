3 مؤشرات للازمة الاسرائيلية...تحوّلات المنطقة قد تمحو "الانجازات الأخيرة"

رغم التقدّم التكتيكي الذي حققته خلال السنوات الماضية، سواء عبر الاغتيالات أو الضربات العسكرية أو توسيع هامش نفوذها الأمني في المنطقة، إلا أنّ الصورة اليوم تبدو أكثر تعقيداً ممّا تحاول إظهاره. فخلف مشهد القوة، تتراكم أزمات سياسية واستراتيجية تضع القيادة أمام أسئلة صعبة قد تتحول خلال المرحلة المقبلة إلى مأزق حقيقي.أولى هذه الأزمات ترتبط مباشرة بالملف . فمن الواضح أنّ إسرائيل تعيش حالة قلق فعلية من احتمال ذهاب الرئيس الأميركي إلى تسوية كبرى مع . بالنسبة لتل أبيب، هذا السيناريو لا يعني فقط إعادة فتح باب التفاوض، بل يعني عملياً سقوط خيار الحرب العسكرية الشاملة مع ، أو على الأقل تراجعه إلى مستويات بعيدة جداً.وهذا الأمر يحمل تداعيات خطيرة من وجهة النظر الإسرائيلية، لأن إيران في حال خرجت من العزلة الدولية ونجحت في تثبيت تفاهم مع ، ستتمكن من فتح أبواب اقتصادية وسياسية وتحالفات كبرى مع دول عديدة، ما يعيد تعزيز نفوذها الإقليمي بطريقة مختلفة وأكثر استقراراً.أما الأزمة الثانية، فتتعلق بالساحة . فإسرائيل تدرك أن أي وقف لاطلاق نار طويل الأمد في ، بضمانات إقليمية أو دولية، سيمنح فرصة لإعادة ترميم قدراته تدريجيا.صحيح أن "الحزب" تلقّى ضربات قاسية خلال المرحلة الماضية، لكن التجارب السابقة أظهرت أن فترات الهدوء الطويلة كانت دائماً فرصة لإعادة التنظيم وإعادة بناء البنية العسكرية والسياسية. لذلك، فإن فرض معادلة استقرار وهدوء في الجنوب، خصوصاً إذا جاء ضمن تفاهم إيراني أوسع، قد يُدخل إسرائيل في أزمة استراتيجية حقيقية، لأنها ستكون أمام خصم يملك الوقت لاستعادة جزء كبير من قوته.الأزمة الثالثة تبدو داخلية أكثر منها خارجية. فإسرائيل اليوم تؤجل الانفجار السياسي الداخلي بانتظار اتضاح صورة الحرب والمنطقة. لكن في حال الوصول إلى وقف إطلاق نار شامل، سيعود بنيامين نتنياهو إلى الداخل محمّلاً بأسئلة ثقيلة تتعلق بما جرى في السابع من أكتوبر، وحجم الفشل الأمني والعسكري والسياسي الذي سبق تلك العملية.وهنا تكمن المشكلة الأكبر، لأن الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي مرشحة للتوسع بشكل غير مسبوق.لهذا، تبدو إسرائيل اليوم أمام مرحلة مختلفة تماماً عن السنوات الماضية. فالتفوّق العسكري وحده لم يعد كافياً لحسم الصراعات، فيما التحولات السياسية الكبرى في المنطقة قد تفرض وقائع جديدة لا تنسجم بالضرورة مع الرؤية الإسرائيلية التقليدية.